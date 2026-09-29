La Juventus chiude il bilancio 2026 con ricavi a 474 milioni e rosso di 66 milioni

L’esercizio 2025/26, spiega la società, è stato penalizzato da performance sportive inferiori alle previsioni e da alcuni oneri non ricorrenti, ma ha beneficiato dell’entrata a regime degli accordi di sponsorizzazione con Stellantis Europe e Visit Detroit, della conclusione positiva del contenzioso con IMG e di ulteriori azioni di riduzione dei costi nell’area Corporate e Football.

Juventus bilancio 2026, i ricavi

Il club bianconero ha registrato ricavi e proventi per 474,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 529,6 milioni dell’esercizio precedente. La flessione complessiva è stata pari a 54,9 milioni, ovvero il 10,4%. I ricavi operativi sono invece rimasti sostanzialmente stabili a 416,9 milioni, contro i 419,9 milioni del 2024/25.

In particolare, a incidere sull’andamento dei ricavi sono stati:

-51,9 milioni di euro per proventi da gestione dei diritti calciatori;

per proventi da gestione dei diritti calciatori; -31,9 milioni per diritti audiovisivi e proventi media, di cui -27 milioni per il venir meno dei ricavi legati alla partecipazione alla FIFA Club World Cup e -4,3 milioni per minori diritti audiovisivi della Serie A;

per diritti audiovisivi e proventi media, di cui per il venir meno dei ricavi legati alla partecipazione alla FIFA Club World Cup e per minori diritti audiovisivi della Serie A; +20,3 milioni per ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, grazie all’entrata a regime degli accordi con Stellantis Europe e Visit Detroit;

per ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, grazie all’entrata a regime degli accordi con Stellantis Europe e Visit Detroit; +8,1 milioni complessivi per altri ricavi e proventi, principalmente grazie alla conclusione positiva della controversia con IMG.

Nel corso dell’esercizio si è inoltre confermato il trend di record assoluto per gli incassi delle gare casalinghe di campionato, dello Stadium Tour & Museum, del J|hotel e di J|medical. J|hotel e J|medical hanno registrato anche il miglior utile netto e cash flow dalla rispettiva apertura.