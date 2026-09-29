La FIFA contrattacca e accusa la UEFA: «Fa disinformazione contro Infantino»

Continuano gli scontri istituzionali tra FIFA e UEFA. La Federcalcio mondiale ha accusato quella europea di avere avviato una «campagna di disinformazione» e di voler influenzare la corsa alla presidenza dell’organo di governo, che si definirà nel marzo del 2027. Al centro dello scontro c’è il piano della FIFA Forward Enterprise (FFE) . Il progetto, ormai abbandonato dal presidente della FIFA Gianni Infantino, consisteva nel creare una nuova società commerciale, separata dalla FIFA, e trasformare le principali competizioni calcistiche in beni per capitali privati. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin aveva dichiarato che la fiducia nel calcio mondiale non fosse stata ancora ristabilita dopo il fallimento del piano commerciale della FIFA.

«Senza alcun fondamento, la UEFA suggerisce che il signor Infantino abbia cercato di trarre un profitto personale dalla proposta FFE», ha affermato la FIFA all’agenzia di stampa Reuters. «Come spiegato, il piano FFE era soggetto all’approvazione sia delle associazioni membro della FIFA sia del Consiglio FIFA, e FFE sarebbe stata sottoposta alla supervisione di entrambi gli organismi all’interno della FIFA. Le insinuazioni della UEFA secondo cui il signor Infantino avrebbe violato una qualsiasi legge o principio etico sono categoricamente prive di fondamento».

Secondo la UEFA, invece, Infantino avrebbe sviluppato la proposta in segreto, insieme a un ristretto gruppo di consulenti e investitori. Tutto ciò è stato fatto aggirando i normali processi di governance della FIFA e senza consultare il Consiglio FIFA, le confederazioni regionali o le associazioni membro. La richiesta presentata negli Stati Uniti riguarda FIFA (AMERICAS), Inc e FWC2026 US, Inc, due entità della FIFA con sede in Florida.