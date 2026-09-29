Per sapere dove vedere Spagna Croazia tv streaming, ecco tutte le informazioni sulla sfida valida per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, destinato a concludersi ancora una volta con le Finals. L’edizione 2026/27 presenta anche alcune novità regolamentari, introdotte in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dal 2028/29. Tutti i dettagli sul nuovo meccanismo della competizione sono disponibili nel nostro approfondimento sul cambio di regolamento.
Tra le sfide più attese della seconda giornata c’è proprio quella tra Spagna e Croazia, due nazionali che negli ultimi anni hanno recitato un ruolo di primo piano nelle principali competizioni internazionali. Il match sarà inoltre uno degli appuntamenti della Nations League disponibili anche gratuitamente in Italia.
Dove vedere Spagna Croazia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Spagna-Croazia, incontro valido per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia il 29 settembre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45.
La partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e sarà disponibile anche per gli abbonati a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
La Nations League 2026/27 viene infatti trasmessa dalla pay tv di Comcast, con possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso Sky Go e la piattaforma NOW. Per Spagna-Croazia, la telecronaca sarà affidata a Dario Massara, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.
La sfida sarà però disponibile anche in chiaro. Spagna-Croazia sarà trasmessa sul Canale 20 di Mediaset, nell’ambito degli incontri della competizione scelti dal gruppo per la programmazione gratuita, come spiegato nel nostro approfondimento sulle partite della Nations League in chiaro su Mediaset.
Per chi preferisce seguire l’incontro online, la diretta sarà disponibile anche gratuitamente in streaming attraverso Mediaset Infinity e SportMediaset.it. L’appuntamento è dunque per martedì 29 settembre alle ore 20.45, con un’ampia scelta tra televisione tradizionale e piattaforme streaming.