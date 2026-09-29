Per sapere dove vedere San Marino Albania tv streaming, ecco tutte le informazioni sulla sfida valida per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27.
Prosegue la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in questa stagione in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Tra gli incontri in programma nella serata del 29 settembre c’è anche la sfida tra San Marino e Albania, con la nazionale sammarinese pronta a scendere in campo davanti al proprio pubblico contro la selezione albanese.
Dove vedere San Marino Albania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
San Marino-Albania, match valido per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stadio Olimpico di Serravalle il 29 settembre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, l’incontro sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio, ma non sarà trasmesso in diretta integrale su un canale dedicato.
La sfida entrerà infatti all’interno della Diretta Gol delle ore 20.45, il format che consente di seguire contemporaneamente gli incontri in programma nella stessa fascia oraria, alternando collegamenti dai diversi campi in occasione delle azioni più importanti e delle reti.
Oltre a San Marino-Albania, la Diretta Gol comprenderà anche Slovenia-Macedonia del Nord, Bulgaria-Estonia, Lussemburgo-Islanda, Scozia-Svizzera e Slovacchia-Kazakistan. Gli spettatori potranno quindi seguire nel corso della serata i momenti principali della partita di Serravalle, insieme agli aggiornamenti provenienti dalle altre gare di Nations League disputate in contemporanea.
Per gli abbonati Sky, la programmazione sarà accessibile anche in streaming attraverso Sky Go, mentre sarà possibile seguire la copertura prevista anche tramite NOW, secondo le modalità comprese nei rispettivi abbonamenti sportivi. Non è invece prevista una trasmissione in chiaro di San Marino-Albania sulle reti generaliste italiane. L’appuntamento è dunque fissato per martedì 29 settembre alle ore 20.45, con la partita inserita nella Diretta Gol di Sky Sport.