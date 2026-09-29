San Marino-Albania , match valido per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stadio Olimpico di Serravalle il 29 settembre 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 . Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, l’incontro sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio , ma non sarà trasmesso in diretta integrale su un canale dedicato .

Oltre a San Marino-Albania, la Diretta Gol comprenderà anche Slovenia-Macedonia del Nord, Bulgaria-Estonia, Lussemburgo-Islanda, Scozia-Svizzera e Slovacchia-Kazakistan. Gli spettatori potranno quindi seguire nel corso della serata i momenti principali della partita di Serravalle, insieme agli aggiornamenti provenienti dalle altre gare di Nations League disputate in contemporanea.

Per gli abbonati Sky, la programmazione sarà accessibile anche in streaming attraverso Sky Go, mentre sarà possibile seguire la copertura prevista anche tramite NOW, secondo le modalità comprese nei rispettivi abbonamenti sportivi. Non è invece prevista una trasmissione in chiaro di San Marino-Albania sulle reti generaliste italiane. L’appuntamento è dunque fissato per martedì 29 settembre alle ore 20.45, con la partita inserita nella Diretta Gol di Sky Sport.