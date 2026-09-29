La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con uno dei match più interessanti del programma. Martedì 29 settembre 2026 si affrontano infatti Repubblica Ceca e Inghilterra , nella seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A, che comprende anche Croazia e Spagna . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

La sfida sarà visibile per gli abbonati Sky Sport ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) e per quelli di NOW ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso Sky Go e la piattaforma NOW .

Per Repubblica Ceca e Inghilterra si tratta già di una sfida importante nel percorso della fase a gironi, considerando il peso dei punti in palio e la necessità di partire con il piede giusto in un raggruppamento che si preannuncia competitivo. L’Inghilterra arriva all’appuntamento con l’obiettivo di confermare il proprio ruolo tra le nazionali di vertice del continente, mentre la Repubblica Ceca proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle selezioni più attese della competizione.

In particolare, Repubblica Ceca-Inghilterra sarà trasmessa su Sky Sport 251, con la telecronaca affidata a Federico Zancan. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky e NOW.

L’appuntamento è dunque fissato per la serata di martedì 29 settembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport 251 e streaming tramite Sky Go e NOW.