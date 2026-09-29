Contratto firmato ma non depositato: requisiti di validità e tutela dell’affidamento

Articolo a cura dell’Avv. Maddalena Boffoli, Equity Partner di Solving Studio Legale e Tributario
Nel calcio professionistico, la gestione digitale dei contratti rappresenta oggi uno snodo essenziale del rapporto tra calciatore e società. Tuttavia, tale utilizzo può comportare la necessità di risolvere alcune questioni di natura pratica e sostanziale, una delle quali può facilmente essere ricondotta al seguente quesito: quali conseguenze produce il mancato deposito del contratto presso la Federazione, ove tuttavia quest’ultimo sia stato previamente e regolarmente sottoscritto sul modulo federale?
Sul punto, un recente lodo arbitrale (vertenza n. 0442025) ha offerto un chiarimento interpretativo destinato ad assumere rilievo nella prassi applicativa dell’Accordo Collettivo e delle norme federali.
La controversia concerneva un contratto di prestazione sportiva firmato dalle parti sul modulo federale, firma tuttavia non seguita dal deposito come richiesto dall’art. 3 comma 1 del Contratto Collettivo di Categoria («La Società deve depositare il Contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’Ordinamento federale, tramite il Sistema informatico federale….»): tale circostanza, dunque, ha posto la necessità di indagare il rapporto tra sottoscrizione del contratto e procedimento di deposito.
La sottoscrizione come momento decisivo
Ad avviso del Collegio Arbitrale, occorre distinguere il momento della stipulazione del contratto dagli adempimenti federali successivi.
Si legge, infatti, che la sottoscrizione del contratto rende immediatamente vincolanti tra le parti le clausole del contratto tipo federale, compresa la clausola compromissoria espressamente richiamata dall’Accordo Collettivo; difatti, «il legislatore federale non collega la nascita del rapporto al deposito, ma alla manifestazione del consenso delle parti mediante la sottoscrizione del contratto redatto nella forma prescritta. Ne consegue che il contratto produce i suoi effetti negoziali dal momento della firma, costituendo il rapporto giuridico tra società e calciatore».
Al contrario, il deposito costituisce un adempimento successivo previsto dall’ordinamento federale e non un requisito costitutivo della validità del contratto né della clausola compromissoria già accettata con la firma. In tale ottica, è evidente che l’omesso deposito non possa implicare l’invalidità del titolo né, dunque, l’inesistenza del rapporto da esso nascente.
Risulta particolarmente interessante, inoltre, la qualificazione attribuita al contratto rimasto nello stato informatico di “bozza” all’interno del portale federale: la decisione chiarisce (e ribadisce) che tale qualificazione descrive il mancato completamento della procedura di deposito e non l’assenza di un contratto già formato attraverso la sottoscrizione delle parti.
L’equo indennizzo come tutela del calciatore
Ferma restando la validità del titolo contrattuale e la sua vincolatività in capo alle parti, il lodo si interroga anche su eventuali conseguenze economiche derivanti dal mancato perfezionamento dell’iter federale. In particolare, sul punto, viene richiamata la disciplina dettata dall’art. 3, co. 4. dell’Accordo collettivo, il quale riconosce a favore del calciatore un equo indennizzo – la cui determinazione spetta al Collegio medesimo – laddove la mancata approvazione non sia riconducibile ad una colpa del giocatore, e dunque non sia a quest’ultimo imputabile.
Da tale ultimo passaggio, dunque, emerge con chiarezza la volontà, perseguita dal citato Accordo e cristallizzata nell’articolo di cui sopra, di riconoscere uno specifico strumento di protezione laddove il procedimento federale non giunga a compimento per ragioni estranee alla sfera di responsabilità dell’atleta.
Un chiarimento destinato a incidere sulla prassi
In definitiva, il lodo de quo offre un’importante spunto interpretativo in materia di disciplina del lavoro sportivo professionistico: l’omesso deposito federale non consente, di per sé, di considerare invalido il rapporto negoziale precedentemente formatosi né di privare di efficacia le clausole contrattuali accettate con la sottoscrizione; tuttavia, proprio il mancato perfezionamento dell’iter federale per fatto non imputabile al calciatore può determinare l’accesso alla tutela indennitaria prevista dall’Accordo Collettivo.
Alla luce di ciò, emerge la ratio della decisione: la necessità, in linea con la disciplina dettata dall’Accordo Collettivo, di garantire un bilanciamento di interessi tra l’affidamento dell’atleta e la certezza dei rapporti contrattuali, anche laddove la procedura federale non venga compiutamente portata a termine.