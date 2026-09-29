Contratto firmato ma non depositato: requisiti di validità e tutela dell’affidamento

Articolo a cura dell’Avv. Maddalena Boffoli, Equity Partner di Solving Studio Legale e Tributario

Nel calcio professionistico, la gestione digitale dei contratti rappresenta oggi uno snodo essenziale del rapporto tra calciatore e società. Tuttavia, tale utilizzo può comportare la necessità di risolvere alcune questioni di natura pratica e sostanziale, una delle quali può facilmente essere ricondotta al seguente quesito: quali conseguenze produce il mancato deposito del contratto presso la Federazione, ove tuttavia quest’ultimo sia stato previamente e regolarmente sottoscritto sul modulo federale?

Sul punto, un recente lodo arbitrale (vertenza n. 0442025) ha offerto un chiarimento interpretativo destinato ad assumere rilievo nella prassi applicativa dell’Accordo Collettivo e delle norme federali.

La controversia concerneva un contratto di prestazione sportiva firmato dalle parti sul modulo federale, firma tuttavia non seguita dal deposito come richiesto dall’art. 3 comma 1 del Contratto Collettivo di Categoria («La Società deve depositare il Contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’Ordinamento federale, tramite il Sistema informatico federale….»): tale circostanza, dunque, ha posto la necessità di indagare il rapporto tra sottoscrizione del contratto e procedimento di deposito.