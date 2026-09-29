EURO 2032, domani la FIGC consegnerà alla UEFA la lista degli stadi: perché è importante esserci

La deadline per la presentazione della documentazione completa relativa ai 16 stadi in 13 città candidati a ospitare gli Europei 2032 che si giocheranno fra Italia e Turchia è fissata per la giornata di domani. Dalla ufficializzazione dell’elenco pubblicato dalla FIGC del 1° agosto scorso sono passati quasi due mesi e ora la UEFA attende dalla Federcalcio l’invio dell’elenco definitivo degli stadi candidati a ospitare la rassegna continentale per poi sceglierne cinque, più eventuali riserve.

In queste ultime settimane tutti i Comuni che hanno presentato la propria candidatura – l’Allianz Stadium di proprietà della Juventus è al momento l’unico impianto con tutti i requisiti richiesti dalla UEFA – si sono messi al lavoro per reperire tutta la documentazione, fra cui quella economica, per soddisfare le richieste stringenti del massimo organo del calcio europeo.