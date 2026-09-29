Bufera sul calcio turco: arrestati i vertici arbitrali. Sette persone in custodia

Terremoto ai vertici arbitrali del calcio turco. Ferhat Gündoğdu, presidente del Comitato centrale degli arbitri della Federcalcio turca (MHK), è stato arrestato insieme al suo vicepresidente e ad altre cinque persone nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunte interferenze nella gestione degli arbitri. A rendere nota l’operazione è stato il ministro della Giustizia turco Akın Gürlek, che ha ribadito la volontà delle autorità di «lavorare per un calcio pulito». Secondo quanto riportato dall’agenzia Anadolu e dalla stampa turca, l’operazione ha coinvolto complessivamente quattro province e ha portato alla custodia di sette sospettati. Nell’ambito dell’indagine sono state inoltre effettuate perquisizioni nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e negli uffici delle persone coinvolte. Al centro degli accertamenti ci sarebbero, secondo quanto riferito dal ministro, «presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell’applicazione del regolamento».

Si tratta quindi di contestazioni che toccano direttamente il funzionamento del sistema arbitrale turco e, in particolare, uno dei settori più delicati: quello delle designazioni e delle valutazioni delle prestazioni dei direttori di gara. Al momento le accuse restano oggetto dell’indagine. Gündoğdu guida l’organismo responsabile degli arbitri della Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dal luglio 2024, quando era stato nuovamente nominato presidente dopo una precedente esperienza alla guida della Commissione. Ex arbitro e osservatore, negli ultimi anni è stato uno dei protagonisti del tentativo della Federazione di modificare il sistema di gestione delle designazioni e delle valutazioni arbitrali. Proprio sotto la sua presidenza la TFF aveva introdotto il VeTAS, il sistema di designazione basato sui dati, presentato come uno strumento per ridurre il peso dell’intervento umano nell’assegnazione degli arbitri alle partite di Süper Lig e di prima divisione. Nel presentare il progetto, Gündoğdu aveva sottolineato l’obiettivo di aumentare trasparenza e affidabilità del sistema arbitrale. La vicenda arriva però al termine di mesi particolarmente turbolenti per il mondo arbitrale turco. Nelle ultime settimane si erano moltiplicate le polemiche sulle designazioni e sui sistemi di valutazione, con diversi ex direttori di gara e addetti ai lavori che avevano sollevato dubbi sulla gestione della Commissione. Le contestazioni riportate oggi dalle autorità riguardano proprio alcuni dei meccanismi finiti al centro del dibattito pubblico.