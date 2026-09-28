Oggi l'ultimo sì per il nuovo stadio della Roma: prima pietra a marzo 2027

È atteso il via libera della Conferenza dei servizi decisoria che aprirà l’ultimo iter prima dell’inizio dei lavori a Pietralata.

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Redazione
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Nuovo stadio Roma
Il rendering del nuovo stadio della Roma a Pietralata

Questa mattina alle 10.30 è in programma la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria per lo stadio della Roma a Pietralata. L’appuntamento ha come obiettivo quello di mettere un punto fondamentale sull’iter amministrativo del nuovo impianto fortemente voluto dalla proprietà giallorossa.

Come riporta il Corriere dello Sport, con la chiusura della Conferenza è infatti previsto l’esito positivo dell’iter (atteso dal club giallorosso intorno a mezzogiorno), con il via libera al progetto e la conseguente apertura della fase successiva. Un passaggio fondamentale per la Roma, che vede sempre più concreta la possibilità di trasformare il progetto dello stadio di proprietà in una realtà.

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A presiedere la Conferenza sarà Massimo Sessa, commissario straordinario del Governo per gli stadi di EURO 2032. Attorno al tavolo siederanno una cinquantina di soggetti istituzionali e tecnici, chiamati a esaminare e concludere il lungo iter: ci saranno i rappresentanti dei ministeri competenti, la Soprintendenza di Stato, i rappresentanti della Roma e i delegati del Campidoglio e della Regione. Una volta arrivato il via libera della Conferenza dei servizi, sarà previsto un comunicato congiunto tra Comune, Regione e club giallorosso, a chiusura di questo passaggio dell’iter.

A quel punto la Roma sarà chiamata a presentare il progetto esecutivo dettagliato, recependo tutte le prescrizioni che saranno stabilite proprio dalla Conferenza dei servizi. Poi arriverà il bando attraverso il quale saranno avviate le procedure di gara collegati alle opere pubbliche e alle urbanizzazioni connesse al progetto. Sarà il passo decisivo per l’apertura del cantiere.

E proprio qui entra in scena il periodo che il Comune e la Roma hanno individuato come obiettivo condiviso: marzo 2027. È quello il mese nel quale si punta ad avviare i lavori di costruzione, con la posa della prima pietra. I tempi di costruzione, stando alle stime messe nero su bianco dal club giallorosso, saranno compresi tra il 2027 e il 2030: l’obiettivo, dunque, è giocare la prima partita nel nuovo impianto entro il 2031. Se così realmente sarà, ci sarebbero voluti otto anni da quando — era il 7 febbraio 2023 — arrivò il pubblico interesse dalla Giunta capitolina.

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