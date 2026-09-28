Conclusa l'Opas di Poste Italiane: cosa succederà a TIM

Si è chiusa senza arrivare allo squeeze-out l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) di Poste Italiane su TIM, ma il percorso verso una sempre maggiore integrazione tra i due gruppi è destinato a proseguire. Al termine della riapertura dei termini, Poste è arrivata a detenere circa l’85,82% del capitale di TIM. La quota raggiunta è molto elevata, ma resta sotto il 90%, soglia che avrebbe consentito di avviare il percorso verso lo squeeze-out delle minoranze e il conseguente delisting di TIM, cioè l’uscita del titolo dalla Borsa.

Il mancato raggiungimento del 90% non sembra però cambiare la direzione dell’operazione. Più che abbandonato, il delisting appare rinviato. Secondo gli analisti di Equita, Poste dovrebbe continuare a lavorare nei prossimi mesi per creare le condizioni che possano portare, in futuro, all’uscita di TIM da Piazza Affari. Il delisting renderebbe più semplice gestire l’integrazione tra le due società, perché TIM non sarebbe più soggetta agli obblighi legati alla quotazione e Poste avrebbe maggiore libertà nella gestione delle future operazioni industriali e societarie.