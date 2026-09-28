Il caso Manchester City mette sotto pressione i rapporti politici tra UK ed Emirati

Il caso Manchester City rischia di trasformarsi in un nuovo banco di prova per i rapporti tra Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti, proprio mentre Londra e Abu Dhabi stavano ricucendo relazioni diventate più fredde negli ultimi anni. Il club inglese è stato ritenuto responsabile di 114 delle 115 violazioni contestate dalla Premier League al termine di un’indagine durata quattro anni sulle regole finanziarie. La decisione, che dovrà comunque superare il passaggio del ricorso, potrebbe portare a sanzioni molto pesanti: dalle multe alla penalizzazione in classifica, fino – negli scenari più estremi – all’esclusione dalla Premier League o alla richiesta di risarcimenti da parte di altri club. La vicenda assume però una dimensione che va ben oltre il calcio. Il Manchester City è controllato dal 2008 dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro della famiglia reale di Abu Dhabi e vice primo ministro degli Emirati, mentre il presidente Khaldoon Al Mubarak è una delle figure più influenti dell’emirato e guida anche Mubadala, uno dei principali fondi sovrani del Paese.

Proprio per questo, secondo quanto ricostruito dal Financial Times, a Londra e Abu Dhabi l’obiettivo sarebbe ora quello di evitare che il contenzioso sportivo si trasformi in una crisi diplomatica. Il dossier arriva infatti in una fase in cui i rapporti bilaterali stavano tornando a migliorare dopo anni segnati da diversi attriti, dalla mancata acquisizione del Daily Telegraph da parte di un gruppo sostenuto dagli Emirati alle divergenze sul conflitto in Sudan e sul ruolo dei Fratelli Musulmani. A contribuire al riavvicinamento è stata anche la cooperazione militare. Durante le recenti tensioni in Medio Oriente, i caccia britannici hanno affiancato le forze emiratine nella difesa dello spazio aereo del Paese, rafforzando ad Abu Dhabi la percezione del Regno Unito come partner affidabile in una fase di forte instabilità regionale. Dopo la decisione sul Manchester City, il governo britannico ha comunque cercato di tenere separate le due dimensioni. La ministra della Cultura Lisa Nandy ha ribadito che la Premier League stabilisce autonomamente le proprie regole e che la questione deve essere risolta all’interno delle istituzioni del calcio inglese. Il messaggio politico è chiaro: gli investitori stranieri sono benvenuti, ma non possono determinare le regole della competizione. La linea sembra condivisa anche ad Abu Dhabi, dove l’orientamento sarebbe quello di trattare il dossier innanzitutto come una questione legale e sportiva. Il timore principale non riguarderebbe tanto la sentenza in sé, quanto la possibilità che il caso venga utilizzato nel dibattito pubblico britannico per mettere sotto accusa più in generale il ruolo degli Emirati nel Paese.