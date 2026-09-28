Caso Malagò, la Giunta Coni al voto sul commissariamento dopo la sosta

Il futuro della presidenza di Giovanni Malagò alla FIGC potrebbe decidersi dopo la sosta per le Nazionali. Tra il 6 e il 10 ottobre è attesa una riunione degli organi del CONI chiamati a valutare, sulla base dei pareri legali richiesti dal presidente Luciano Buonfiglio, l’ipotesi di commissariamento della Federcalcio. Il nodo resta il mancato tesseramento di Malagò al momento della presentazione della candidatura per l’elezione dello scorso giugno. La Procura generale dello Sport ha archiviato il procedimento relativo al presidente federale, chiedendo però al CONI di verificare l’operato della FIGC nell’applicazione dei principi fondamentali degli statuti federali. Sul caso è intervenuto anche il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha richiamato la posizione di FIFA e UEFA sull’autonomia delle federazioni, auspicando che «gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell’ordinamento sportivo». Per Ceferin, un ulteriore aggravamento della crisi istituzionale «non fa bene a nessuno».

La risposta di Buonfiglio è arrivata a stretto giro. Il presidente del CONI ha dichiarato di condividere l’auspicio di una decisione rispettosa delle regole sportive, sottolineando che il Comitato olimpico continuerà ad agire nel proprio ambito di competenza, senza accettare interferenze o pressioni. Ha inoltre ricordato il precedente del 2017, quando il CONI presieduto dallo stesso Malagò commissariò la FIGC. Buonfiglio avrebbe già ricevuto un primo parere legale e ne attende altri nelle prossime ore; anche Malagò presenterà le valutazioni dei propri legali. Nessuna decisione è stata ancora presa. Se il presidente del CONI proporrà il commissariamento, la Giunta dovrà esprimersi sulla proposta, mentre nel Consiglio nazionale si prevede un confronto più diviso. La vicepresidente Diana Bianchedi resterebbe fuori dal voto.