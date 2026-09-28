Dove vedere Turchia Italia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Turchia-Italia, match valido per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, si terrà al Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, il 28 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Come di consueto, le sfide della Nazionale saranno visibili sulla Rai e in particolare su Rai 1 con collegamento dalle 20.30 per il prepartita e il conseguente post gara con interviste e approfondimenti. Tutte le altre partite della Nations League 2026/27 andranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Infatti, a trasmettere questa edizione della Nations League sarà la pay tv di Comcast, con il relativo servizio streaming Sky Go e la piattaforma satellite NOW.