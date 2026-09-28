Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Belgio Francia tv streaming , gara della seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27.

Dove vedere Belgio Francia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Belgio-Francia, match valido per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, si terrà al King Baudouin Stadium di Bruxelles, il 28 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida sarà visibile per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Infatti, a trasmettere questa edizione della Nations League sarà la pay tv di Comcast, con il relativo servizio streaming Sky Go e la piattaforma satellite NOW. In particolare Belgio-Francia sarà possibile seguirla su Sky Sport 251 con la telecronaca di Antonio Nucera.