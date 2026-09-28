Inchiesta Lazio, Bisignani sentito dai pm: «Mai pensato di influenzare il mercato»

Il manager, indagato nel procedimento, si è presentato spontaneamente davanti al pubblico ministero Lorenzo Del Giudice , titolare del fascicolo, per rendere dichiarazioni e respingere sostanzialmente le contestazioni mosse nei suoi confronti. L’indagine coinvolge anche il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi , e l’amministratore delegato dell’istituto, Francesco Maiolini . Tutti erano stati destinatari nelle scorse settimane di perquisizioni eseguite dai carabinieri.

Luigi Bisignani è stato ascoltato per circa un’ora dai magistrati della Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta diffusione di «notizie false» che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero potuto provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio , società quotata a Piazza Affari.

Gli accertamenti sui telefoni e sul titolo Lazio

Gli investigatori stanno proseguendo gli approfondimenti sul contenuto dei telefoni cellulari sequestrati e sull’andamento in Borsa del titolo Lazio in concomitanza con alcuni degli episodi finiti sotto la lente della Procura. L’obiettivo degli accertamenti è verificare se le informazioni contestate abbiano effettivamente inciso sul prezzo delle azioni e ricostruire eventuali collegamenti tra le comunicazioni intercorse tra gli indagati e i movimenti registrati dal titolo.

Secondo quanto riferito dalla sua legale, l’avvocato Martina Pompei, Bisignani ha sostenuto davanti al pm di non avere mai ritenuto che i propri articoli potessero influenzare in alcun modo il mercato azionario. «Il mio assistito, parlando con il pm, ha affermato che mai ha pensato che i suoi articoli potessero minimamente influenzare il mercato azionario», ha spiegato la penalista.

La difesa ha inoltre sottolineato il rapporto personale di Bisignani con il club biancoceleste. Il manager avrebbe ribadito di essere «da sempre un tifoso laziale» e di frequentare abitualmente lo stadio per seguire la squadra. Proprio per questo, ha spiegato ancora l’avvocato Pompei, Bisignani si sarebbe offerto di aiutare la Lazio e Claudio Lotito, che considera un amico. Nel corso dell’audizione avrebbe inoltre richiamato quanto già scritto in uno dei suoi articoli, sostenendo che in passato il presidente biancoceleste avrebbe rifiutato un’offerta di JP Morgan.

L’inchiesta resta aperta e gli accertamenti della Procura proseguiranno ora sia sul fronte delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti sia su quello finanziario, con particolare attenzione ai movimenti del titolo Lazio nei periodi oggetto di contestazione.