Prima giornata di UEFA Nations League 2026/27 anche per Repubblica Ceca e Croazia, che sabato 26 settembre 2026 si affrontano nel match valido per il Gruppo 3 della Lega A. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45. Il raggruppamento è tra i più interessanti dell’intera competizione. Oltre a Repubblica Ceca e Croazia comprende infatti anche Inghilterra e Spagna, impegnate in contemporanea a Wembley. Per entrambe le nazionali quella di sabato rappresenta quindi la prima occasione per raccogliere punti in un girone particolarmente competitivo. La fase a leghe della Nations League 2026/27 si disputa tra settembre e novembre. Dopo l’esordio contro la Repubblica Ceca, la Croazia sarà impegnata già martedì 29 settembre contro la Spagna, mentre nelle giornate successive affronterà anche Inghilterra e nuovamente le altre due avversarie del gruppo.

Repubblica Ceca-Croazia dove vederla in TV La sfida Repubblica Ceca-Croazia sarà trasmessa in diretta e integralmente da Sky. L’appuntamento è sul canale Sky Sport 254, con calcio d’inizio alle ore 20.45. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Federico Botti. A differenza della contemporanea Inghilterra-Spagna, per Repubblica Ceca-Croazia non è prevista una trasmissione in chiaro sulle reti Mediaset. La gara rientra invece nella programmazione dedicata da Sky alla Nations League, che prevede diverse partite integrali per ogni giornata oltre alla formula Diretta Gol.