Quanto vale davvero uno stadio? Non solo la proprietà, la sfida è trasformarlo in una macchina che genera ricavi

Provocatoriamente, si potrebbe dire che il calcio sia diventato, in tutto questo, una sorta di prodotto base: resta infatti l’evento principale e più ricorrente, ma attorno ad esso un club vi costruisce parallelamente una serie di prodotti altrettanto remunerativi: concerti, gare NFL, eventi aziendali, tour, ristoranti, musei, hospitality, retail. È quello che in pratica stanno facendo gli Spurs, che non stanno più vendendo 90 minuti di gioco, ma un accesso fisico a un enorme ecosistema di intrattenimento.

La dimensione economica del fenomeno emerge anche dall’impatto sul territorio: infatti, secondo un’analisi EY, le attività connesse allo stadio hanno sostenuto circa 3.700 posti di lavoro generando un Gross Value Added, e cioè il valore aggiunto lordo generato nell’area di Haringey, Enfield e Waltham Forest, pari a 344 milioni di sterline per il solo 2021/2022. Quasi il triplo rispetto ai 120 milioni annui stimati quando il club giocava ancora al vecchio White Hart Lane. E la stima sale a 585 milioni di GVA per la stagione 2026/2027, con un sostegno all’occupazione per ben 4.300 posti di lavoro.

L’effetto, sul piano economico, è dunque duplice: da una parte, infatti, lo stadio impatta direttamente sulle finanze del club grazie ai ricavi che l’impianto genera dal suo utilizzo; dall’altro, il riflesso è indiretto, e riguarda l’occupazione e tutte le attività economiche che si sviluppano sul territorio locale. In più, l’indotto: le persone che lavorano grazie a queste attività ricevono reddito e lo spendono nell’economia del posto. Lo stadio dunque può trasformarsi in un potente motore economico, che attiva una catena che si compone di consumi, attività di impresa, redditi, occupazione, nuovi consumi.

La questione dei naming rights

Ma c’è un aspetto che il Tottenham non ha ancora monetizzato, al momento, dal suo impianto: i naming rights. E non si tratta di un fatto affatto banale: secondo una recente stima, i naming rights del Tottenham Hotspur Stadium potrebbero arrivare a valere circa 40 milioni di sterline l’anno: 400 milioni in 10 anni, 800 milioni in 20. Questo per dire che la semplice vendita del nome dello stadio potrebbe avere un valore economico enorme per il club, soprattutto per ridurre il gap competitivo che i milioni delle multinazionali hanno permesso di acquisire ai club concorrenti. Gli Spurs dunque, se le cifre fossero davvero confermate, potrebbero monetizzare i naming rights a un valore decisamente elevato. Una distinzione fondamentale rispetto alla partnership stipulata tra l’Arsenal e la compagnia aerea Emirates, all’interno della quale rientrano non solo i diritti di denominazione dell’impianto, ma anche la sponsorizzazione di maglia e del training kit, per un valore complessivo di 70 milioni di sterline l’anno.

Ad ogni modo, le valutazioni riguardanti il Tottenham Stadium terrebbero conto della dimensione della struttura, della posizione a Londra e soprattutto del fatto che l’impianto ospita anche NFL, concerti e altri grandi eventi. Il club stesso ha sottolineato che la possibilità di ospitare fino a 30 grandi eventi non calcistici all’anno aumenta il valore commerciale dei naming rights. Quindi la domanda è: perché il Tottenham non lo fa subito? La risposta riguarda diversi aspetti legati a un eventuale accordo: durata, prestigio del partner, compatibilità con il brand, valore, impatto sui tifosi, eventuale conflitto con altri sponsor. I londinesi, in tempi non sospetti, hanno fatto sapere, tra le altre cose, «di voler trovare un partner prestigioso e coerente con i propri valori, anziché accettare semplicemente il miglior offerente».