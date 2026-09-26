Dai pagamenti a Mancini agli sponsor: quali sono le accuse della Premier al City

I compensi a Roberto Mancini

Una prima parte del procedimento riguarda otto presunte violazioni delle regole che imponevano ai club di fornire «tutti i dettagli della remunerazione dell’allenatore nei relativi contratti». Le contestazioni coprono il periodo dal 2009/10 al 2012/13, quando Roberto Mancini sedeva sulla panchina del Manchester City e guidò il club alla conquista della Premier League del 2012.

Secondo documenti pubblicati da Der Spiegel, Mancini avrebbe avuto un contratto con il City per uno stipendio base da 1,45 milioni di sterline prima delle tasse e, parallelamente, un accordo da circa 1,75 milioni di sterline all’anno in qualità di consulente dell’Al Jazira, club con sede ad Abu Dhabi, per il quale avrebbe dovuto svolgere quattro giorni di attività tecnica all’anno.

Sempre secondo la ricostruzione basata sui documenti trapelati, la società di Mancini, Italy International Services, avrebbe emesso fatture trimestrali al Manchester City, con il denaro poi trasferito attraverso l’Abu Dhabi United Group (ADUG) e successivamente all’Al Jazira. Il punto della contestazione non riguarda quindi semplicemente l’esistenza dei compensi, ma la presunta mancata comunicazione completa alla Premier League della remunerazione dell’allenatore.

Le accuse sui pagamenti ai calciatori

Un secondo blocco comprende 12 presunte violazioni relative all’obbligo di inserire nei contratti tutti i dettagli della remunerazione dei calciatori. Le accuse riguardano sei stagioni, dal 2010/11 al 2015/16, con due contestazioni per ciascuna annata. Non è stato però confermato ufficialmente a quale giocatore o a quali giocatori facciano riferimento.

Una delle norme coinvolte comprende anche i diritti d’immagine. Der Spiegel aveva pubblicato due contratti tra DS Management Ltd, società offshore riconducibile all’allora agente di Yaya Touré, Dimitri Seluk, e ADUG. Gli accordi prevedevano pagamenti per 4 milioni di euro prima e 4 milioni di sterline successivamente, distribuiti su più anni. Secondo la ricostruzione alla base delle contestazioni, in condizioni ordinarie tali pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati dal club e non direttamente dall’azionista.

Sponsorizzazioni e informazioni finanziarie: il blocco più consistente

La parte numericamente più rilevante riguarda 50 presunte violazioni dell’obbligo di fornire informazioni finanziarie accurate alla Premier League. Le contestazioni coprono nove stagioni, dal 2009/10 al 2017/18, e riguardano in particolare i ricavi da sponsorizzazione. L’ipotesi alla base delle accuse è che una parte rilevante delle somme contabilizzate come provenienti dagli sponsor sia stata in realtà finanziata direttamente da Abu Dhabi United Group, proprietario del Manchester City.

Due dei rapporti maggiormente analizzati sono quelli con Etisalat ed Etihad Airways, entrambe società controllate dallo Stato. Nel precedente procedimento UEFA, l’organo giudicante dell’organismo europeo aveva sostenuto che, nell’ambito di un contratto di sponsorizzazione con Etisalat da 16,5 milioni di sterline, lo sponsor avesse versato direttamente 1,5 milioni, mentre altri 15 milioni sarebbero stati finanziati da ADUG per due anni, nel 2012 e nel 2013. Quelle contestazioni furono tuttavia considerate prescritte dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel successivo procedimento UEFA.

Per Etihad, invece, l’organo giudicante UEFA aveva sostenuto che la compagnia aerea avesse contribuito direttamente soltanto per 8 milioni di sterline a sponsorizzazioni del valore di 35 milioni, 65 milioni e 67,5 milioni rispettivamente nelle stagioni 2012/13, 2013/14 e 2015/16, mentre il resto sarebbe stato finanziato da ADUG. Anche in questo caso è necessario distinguere il procedimento UEFA da quello della Premier: nel ricorso davanti al TAS, la maggioranza del collegio arbitrale ritenne che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare quelle violazioni.

Le 30 accuse per mancata collaborazione

Un altro capitolo particolarmente rilevante riguarda 30 presunte violazioni legate alla collaborazione del Manchester City con l’indagine della Premier League. Le contestazioni coprono cinque stagioni, dal 2018/19 al 2022/23, con sei presunte violazioni per ogni annata. Le regole della Premier impongono ai club di «cooperare e assistere» le indagini, fornendo documenti e informazioni «in assoluta buona fede». Le società non possono inoltre rifiutare di consegnare documenti sostenendo semplicemente che siano riservati e sono tenute a garantire un’assistenza «piena, completa e tempestiva».

Una sentenza della Court of Appeal del 2021 aveva rivelato che, due anni dopo l’apertura dell’indagine Premier nel 2018, un tribunale arbitrale aveva ordinato al City di consegnare determinati documenti e informazioni e di effettuare verifiche presso soggetti terzi. Il club aveva contestato quella decisione arbitrale, ma senza successo. Sul fronte UEFA, nel 2020 il TAS aveva inoltre ritenuto il City responsabile di avere ostacolato l’indagine dell’organismo europeo, circostanza che portò a una multa da 10 milioni di euro. Anche questo episodio, però, appartiene a un procedimento distinto da quello della Premier League.