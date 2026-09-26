La decisione non è casuale ma è legata ad una ricorrenza nazionale dell’Azerbaijan. Domenica 27 settembre è infatti il Giorno della Memoria , una giornata dedicata al ricordo dei militari azeri caduti nella guerra del Nagorno-Karabakh. Per evitare la concomitanza tra la gara e la ricorrenza nazionale, Liberty Media, il colosso statunitense che ha acquistato la F1 nel 2016, ha chiesto di anticipare la gara di 24 ore.

Perché il GP di Baku si corre di sabato? Con la prima edizione del Gran Premio di Madrid si sono concluse le gare europee della stagione e la Formula 1 è già approdata a Baku , dove ha preso il via l’ultima fase del Mondiale. La gara in Azerbaijan porta però una novità: il Gran Premio non si correrà di domenica , come da tradizione, ma di sabato.

Perché il GP di Baku si corre di sabato? Il nuovo programma

La Formula 1 ha deciso quindi di anticipare il programma, con la gara in programma oggi, sabato 26, invece che domenica 27. Si sono dunque tenute straordinariamente ieri venerdì 25 settembre le qualifiche per il Gran Premio dell’Azerbaijan, che hanno portato un risultato inaspettato.

In risposta a tutte le critiche ricevute nell’ultimo periodo, George Russel ha conquistato la pole, mentre Antonelli ha toccato il muro nel Q1 e scatterà dalla sedicesima posizione. Risultato positivo anche per Charles Leclerc, che partirà dalla prima fila assieme a Russel. Hamilton partirà invece sesto, dietro al campione del mondo in carica Lando Norris.

L’appuntamento con la gara è invece fissato per oggi, sabato 26 settembre, alle ore 13:00 italiane.

Perché il GP di Baku si corre di sabato? I precedenti

Correre di sabato non rappresenta una novità assoluta in Formula 1. Il caso più recente è quello del GP di Las Vegas, che dal suo debutto nel calendario nel 2023 si disputa proprio nella giornata di sabato, precisamente alla sera (ora locale). Nel caso del Gran Premio americano, la scelta era legata alla volontà della Formula 1 di consentire la visione della gara agli spettatori europei. Il GP di Las Vegas è una gara notturna e, se si tenesse di domenica verrebbe trasmessa in Europa lunedì mattina, un orario poco conveniente. Correndo al sabato sera invece, la gara viene trasmessa in Europa nella prima mattinata di domenica.

Anche nel 2024 la Formula 1 aveva ospitato due gare al sabato: il GP del Bahrain e quello dell’Arabia Saudita. Nel caso del Gran Premio del Bahrain la modifica era legata al calendario, per rispettare la distanza minima di 7 giorni da una gara all’altra. Nel caso del Gran Premio in Arabia Saudita invece, la corsa era stata anticipata a sabato per evitare che la gara partisse in concomitanza con il primo giorno del Ramadan.

Baku aggiunge quindi un altro appuntamento a una lista particolare di Gran Premi disputati fuori dalla tradizionale domenica. Un appuntamento importante anche per la lotta al titolo, con Kimi Antonelli che dovrà rimontare dalla sedicesima posizione dopo l’errore in qualifica. Attualmente l’italiano classe 2006 rimane leader del Mondiale, con 81 punti di vantaggio sul compagno George Russell.