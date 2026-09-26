Il test permetterà alla Lazio di mantenere il ritmo partita durante la sosta e a Gattuso di lavorare con i calciatori rimasti a Formello. Sono infatti diversi gli elementi della rosa biancoceleste impegnati con le rispettive selezioni nazionali durante questa finestra internazionale.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 allo Stadio Mirko Fersini di Formello , all’interno del centro sportivo della Lazio. La gara sarà disputata a porte chiuse , come comunicato ufficialmente dalla società biancoceleste: non sarà quindi possibile per i tifosi assistere all’incontro dagli spalti.

Lazio Arezzo dove vederla in TV e streaming

Ma Lazio Arezzo dove vederla? Nonostante la gara sia a porte chiuse, l’amichevole avrà una copertura particolarmente ampia.

La sfida sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sarà inoltre possibile seguire Lazio-Arezzo attraverso Lazio Style TV.

Numerose anche le possibilità per seguire l’incontro in streaming. La Lazio ha annunciato che la partita sarà visibile attraverso il proprio canale YouTube ufficiale, su X e tramite l’app ufficiale del club biancoceleste. La società metterà quindi a disposizione dei tifosi diverse alternative gratuite per assistere all’amichevole anche da smartphone, tablet e computer.

Per chi preferisse seguire solamente il racconto della partita, sarà disponibile anche la radiocronaca su Lazio Style Radio, ricevibile anche sulla frequenza 89.3 FM.