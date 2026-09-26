Lazio Arezzo dove vederla: data, orario e diretta della sfida amichevole

La formazione biancoceleste affronta l’Arezzo in amichevole durante la sosta per le Nazionali: gara a porte chiuse, ma con ampia copertura in TV e streaming.

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Redazione
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Lazio Arezzo dove vederla
(Foto: Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Lazio Arezzo dove vederla? I biancocelesti tornano in campo durante la lunga pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali. La squadra guidata da Gennaro Gattuso affronterà l’Arezzo in amichevole nella giornata di domenica 27 settembre 2026.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 allo Stadio Mirko Fersini di Formello, all’interno del centro sportivo della Lazio. La gara sarà disputata a porte chiuse, come comunicato ufficialmente dalla società biancoceleste: non sarà quindi possibile per i tifosi assistere all’incontro dagli spalti.

Il test permetterà alla Lazio di mantenere il ritmo partita durante la sosta e a Gattuso di lavorare con i calciatori rimasti a Formello. Sono infatti diversi gli elementi della rosa biancoceleste impegnati con le rispettive selezioni nazionali durante questa finestra internazionale.

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Lazio Arezzo dove vederla in TV e streaming

Ma Lazio Arezzo dove vederla? Nonostante la gara sia a porte chiuse, l’amichevole avrà una copertura particolarmente ampia.

La sfida sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sarà inoltre possibile seguire Lazio-Arezzo attraverso Lazio Style TV.

Numerose anche le possibilità per seguire l’incontro in streaming. La Lazio ha annunciato che la partita sarà visibile attraverso il proprio canale YouTube ufficiale, su X e tramite l’app ufficiale del club biancoceleste. La società metterà quindi a disposizione dei tifosi diverse alternative gratuite per assistere all’amichevole anche da smartphone, tablet e computer.

Per chi preferisse seguire solamente il racconto della partita, sarà disponibile anche la radiocronaca su Lazio Style Radio, ricevibile anche sulla frequenza 89.3 FM.

Questo, in sintesi, il programma:

  • Data: domenica 27 settembre 2026
  • Calcio d’inizio: ore 15.00
  • Stadio: Mirko Fersini di Formello
  • Diretta TV: Sportitalia, canale 60; Lazio Style TV
  • Streaming: YouTube Lazio, X e app ufficiale Lazio
  • Radio: Lazio Style Radio, 89.3 FM

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