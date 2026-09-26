La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con uno dei big match più interessanti del programma. Sabato 26 settembre 2026 si affrontano infatti Inghilterra e Spagna, protagoniste a Wembley della prima giornata del Gruppo 3 della Lega A, che comprende anche Croazia e Repubblica Ceca. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. Una partita di grande richiamo anche per il pubblico italiano, considerando che sarà possibile seguire la sfida non soltanto attraverso la programmazione a pagamento di Sky, ma anche in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset.

Inghilterra-Spagna dove vederla in TV La sfida tra Inghilterra e Spagna sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1, con collegamento per il calcio d’inizio delle ore 20.45. La telecronaca Mediaset sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Emiliano Viviano. Il match sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky su Sky Sport Arena, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento di Lorenzo Minotti. La gara rappresenta una delle partite scelte da Sky per la trasmissione integrale nella prima giornata della competizione.