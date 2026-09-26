La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con uno dei big match più interessanti del programma. Sabato 26 settembre 2026 si affrontano infatti Inghilterra e Spagna, protagoniste a Wembley della prima giornata del Gruppo 3 della Lega A, che comprende anche Croazia e Repubblica Ceca. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.
Una partita di grande richiamo anche per il pubblico italiano, considerando che sarà possibile seguire la sfida non soltanto attraverso la programmazione a pagamento di Sky, ma anche in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset.
Inghilterra-Spagna dove vederla in TV
La sfida tra Inghilterra e Spagna sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1, con collegamento per il calcio d’inizio delle ore 20.45. La telecronaca Mediaset sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Emiliano Viviano.
Il match sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky su Sky Sport Arena, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento di Lorenzo Minotti. La gara rappresenta una delle partite scelte da Sky per la trasmissione integrale nella prima giornata della competizione.
Inghilterra-Spagna dove vederla in streaming
Per quanto riguarda la diretta streaming, Inghilterra-Spagna potrà essere seguita gratuitamente attraverso Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it. Mediaset ha infatti inserito la sfida tra i quattro incontri della prima parte della Nations League che saranno proposti in chiaro.
Gli abbonati alla pay TV potranno invece seguire l’incontro anche tramite Sky Go, sui dispositivi compatibili, oppure attraverso NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), il servizio streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque per sabato 26 settembre alle ore 20.45: diretta televisiva in chiaro su Italia 1, streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it, oltre alla copertura di Sky Sport Arena, Sky Go e NOW.