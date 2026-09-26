La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio dell’Azerbaijan 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale. La gara si disputa sul celebre circuito cittadino di Baku sabato 26 settembre 2026, con partenza fissata alle ore 13.00 italiane. Quest’anno il GP si corre eccezionalmente di sabato, per evitare la concomitanza con il Giorno della Memoria celebrato in Azerbaijan il 27 settembre. Il Baku City Circuit misura poco più di sei chilometri e combina lunghi rettilinei, staccate impegnative e il caratteristico passaggio tra le strette strade della città vecchia. Una configurazione che negli anni ha spesso regalato gare movimentate e risultati non sempre prevedibili.

GP di Baku in streaming gratis: dove vederlo Per chi cerca il GP di Baku in streaming gratis, la soluzione è rappresentata da TV8.it, che trasmetterà gratuitamente la gara in differita. Non è invece prevista una diretta streaming gratuita della corsa. Il Gran Premio scatterà infatti alle ore 13.00, mentre TV8 proporrà la differita a partire dalle ore 16.00, sia sul canale 8 del digitale terrestre sia attraverso il proprio sito internet. La stessa formula è stata utilizzata per le qualifiche, disputate venerdì 25 settembre alle ore 14.00 e successivamente trasmesse in differita gratuita su TV8.