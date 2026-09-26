Albania Bielorussia dove vederla in TV e streaming gratis: diretta e orario

Albania e Bielorussia sono state inserite in un raggruppamento che comprende anche Finlandia e San Marino , protagoniste dell’altra sfida della prima giornata. La fase a gironi accompagnerà le nazionali fino alla finestra internazionale di novembre.

Prende il via anche il cammino di Albania e Bielorussia nella nuova edizione della UEFA Nations League . Le due nazionali si affrontano sabato 26 settembre 2026 , nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo 1 della Lega C , con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45 .

Dopo il debutto contro la Bielorussia, l’Albania tornerà subito in campo martedì 29 settembre, quando affronterà San Marino in trasferta. Nella stessa giornata la Bielorussia sarà invece impegnata contro la Finlandia. Il calendario prevede sei incontri per ciascuna nazionale della Lega C, tra gare di andata e ritorno.

Albania-Bielorussia dove vederla in TV

Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, Albania-Bielorussia sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio, ma non come singola diretta integrale. L’incontro farà infatti parte della Diretta Gol delle ore 20.45 insieme alle contemporanee Macedonia del Nord-Svizzera e Slovacchia-Moldova.

Gli spettatori potranno quindi seguire collegamenti, azioni principali e gol della partita all’interno della trasmissione che permette di seguire in contemporanea le varie sfide della serata di Nations League.

Non è invece prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro sulle reti generaliste italiane.