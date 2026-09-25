Lutto nel mondo del tennis: è morta Elena Pero, storica cronista di Sky

Il mondo del tennis e del giornalismo sportivo italiano è in lutto. È morta a 60 anni Elena Pero, storica giornalista e telecronista di Sky Sport, una delle voci più riconoscibili del tennis in televisione. La notizia è stata annunciata nella serata di giovedì 24 settembre dalla stessa emittente, con un lungo e commosso ricordo del direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Pero ha raccontato per oltre trent’anni alcuni dei momenti più importanti del tennis internazionale, diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Il suo percorso professionale era iniziato nel 1991 a Telepiù, dove era entrata come giornalista praticante fin dalla nascita dell’emittente, chiamata da Rino Tommasi, che sarebbe diventato uno dei suoi principali maestri professionali.