Lutto nel mondo del tennis: è morta Elena Pero, storica cronista di Sky

Il mondo del tennis e del giornalismo sportivo italiano è in lutto. È morta a 60 anni Elena Pero, storica giornalista e telecronista di Sky Sport, una delle voci più riconoscibili del tennis in televisione. La notizia è stata annunciata nella serata di giovedì 24 settembre dalla stessa emittente, con un lungo e commosso ricordo del direttore di Sky Sport Federico Ferri.
Pero ha raccontato per oltre trent’anni alcuni dei momenti più importanti del tennis internazionale, diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Il suo percorso professionale era iniziato nel 1991 a Telepiù, dove era entrata come giornalista praticante fin dalla nascita dell’emittente, chiamata da Rino Tommasi, che sarebbe diventato uno dei suoi principali maestri professionali.
Con il passare degli anni Elena Pero è diventata soprattutto la voce del tennis di Sky, formando per oltre vent’anni con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronaca più note della televisione sportiva italiana. Una collaborazione che ha accompagnato Slam, Masters 1000 e le principali sfide del circuito internazionale, fino alla straordinaria stagione recente del tennis italiano.
Sky, nel ricordarla, ha sottolineato come Pero abbia continuato a lavorare anche durante la malattia, senza rinunciare alle telecronache. La sua ultima apparizione al microfono risale a Wimbledon, dove aveva raccontato insieme a Bertolucci la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner sul prato londinese. L’anno precedente, il 13 luglio 2025, aveva commentato anche il primo storico successo dell’azzurro nel torneo.
Una carriera lunga più di 35 anni, cominciata ai tempi di Telepiù e proseguita poi all’interno di Sky Sport, durante la quale Pero ha raccontato il tennis con uno stile immediatamente riconoscibile, accompagnando l’evoluzione della disciplina e, negli ultimi anni, l’ascesa ai vertici mondiali dei giocatori italiani.
Con la sua scomparsa, Sky Sport e il giornalismo sportivo italiano perdono una delle figure che più a lungo hanno legato la propria voce alla storia recente del tennis televisivo.