La Supercoppa torna in Italia: Inter-Lazio a San Siro il 22 dicembre

La Supercoppa Italiana 2026 tornerà a disputarsi in Italia e lo farà con la formula tradizionale della gara secca. Il Consiglio della Lega Serie A ha deliberato che la sfida tra Inter e Lazio si giocherà martedì 22 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, in casa della formazione campione d’Italia come previsto dal regolamento.
Per la competizione sarà un doppio ritorno al passato. Da una parte, infatti, la Supercoppa tornerà sul territorio italiano per la prima volta dal 2021, quando sempre a San Siro l’Inter superò la Juventus ai supplementari. Dall’altra, verrà abbandonata la formula della Final Four utilizzata nelle ultime edizioni, con la partecipazione delle prime due classificate in Serie A e delle due finaliste di Coppa Italia. L’ultima Supercoppa disputata in gara unica era stata quella del gennaio 2023, con il derby tra Inter e Milan giocato a Riad.
La scelta della sede è arrivata dopo settimane nelle quali erano state valutate più soluzioni. L’ipotesi di un nuovo appuntamento in Arabia Saudita era stata progressivamente accantonata, anche per l’assenza di una finestra utile nel calendario saudita, mentre sul tavolo erano rimaste soprattutto Milano e una possibile soluzione negli Stati Uniti. Alla fine ha prevalso l’opzione San Siro, riportando così la competizione in Italia.
Per il Meazza sarà la tredicesima Supercoppa Italiana ospitata, un primato assoluto nella storia della competizione. Alle sue spalle figurano lo Stadio delle Alpi, lo Stadio Olimpico e il King Saud University Stadium, tutti fermi a quattro edizioni.
Sfida tra Inter e Lazio: la rivincita della finale di Coppa Italia
La sfida vedrà di fronte l’Inter, campione d’Italia, e la Lazio, finalista dell’ultima Coppa Italia. Il ritorno alla partita secca comporterà quindi anche un calendario più semplice rispetto alle ultime stagioni, quando la Final Four richiedeva due semifinali e una finale concentrate nello spazio di pochi giorni.
La decisione segna così una discontinuità rispetto al ciclo recente della Supercoppa, caratterizzato soprattutto dalle edizioni disputate all’estero e dal format allargato. Nel 2026 il trofeo tornerà invece alla sua impostazione più tradizionale: due squadre, una sola partita e San Siro come scenario della finale.