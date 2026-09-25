La Supercoppa torna in Italia: Inter-Lazio a San Siro il 22 dicembre

La Supercoppa Italiana 2026 tornerà a disputarsi in Italia e lo farà con la formula tradizionale della gara secca. Il Consiglio della Lega Serie A ha deliberato che la sfida tra Inter e Lazio si giocherà martedì 22 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, in casa della formazione campione d’Italia come previsto dal regolamento.

Per la competizione sarà un doppio ritorno al passato. Da una parte, infatti, la Supercoppa tornerà sul territorio italiano per la prima volta dal 2021, quando sempre a San Siro l’Inter superò la Juventus ai supplementari. Dall’altra, verrà abbandonata la formula della Final Four utilizzata nelle ultime edizioni, con la partecipazione delle prime due classificate in Serie A e delle due finaliste di Coppa Italia. L’ultima Supercoppa disputata in gara unica era stata quella del gennaio 2023, con il derby tra Inter e Milan giocato a Riad.