La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva dalla 13ª alla 19ª giornata della stagione 2026/27, definendo il calendario fino all’11 gennaio 2027.
Tra gli appuntamenti principali spiccano Lazio-Roma e Napoli-Milan domenica 13 dicembre, Roma-Juventus il 19 dicembre e Atalanta-Napoli il giorno successivo. Dopo Natale, il campionato ripartirà già il 2 gennaio, mentre saranno cinque le sfide in programma all’Epifania, tra cui Juventus-Torino e Lazio-Inter. Il girone di andata si chiuderà poi con due big match: Roma-Milan sabato 9 gennaio e Inter-Juventus domenica 10 alle 20.45.
Di seguito il calendario completo con date, orari e programmazione televisiva comunicato dalla Lega Serie A.
Serie A, anticipi e posticipi della 13ª giornata
- 27 novembre, ore 20.45 – Venezia-Bologna (DAZN/Sky)
- 28 novembre, ore 15.00 – Frosinone-Parma (DAZN)
- 28 novembre, ore 18.00 – Torino-Lazio (DAZN)
- 28 novembre, ore 20.45 – Inter-Genoa (DAZN/Sky)
- 29 novembre, ore 12.30 – Udinese-Fiorentina (DAZN)
- 29 novembre, ore 15.00 – Sassuolo-Napoli (DAZN)
- 29 novembre, ore 18.00 – Roma-Monza (DAZN/Sky)
- 29 novembre, ore 20.45 – Como-Juventus (DAZN)
- 30 novembre, ore 18.30 – Lecce-Atalanta (DAZN)
- 30 novembre, ore 20.45 – Cagliari-Milan (DAZN)
Serie A, anticipi e posticipi della 14ª giornata
- 4 dicembre, ore 20.45 – Bologna-Roma (DAZN)
- 5 dicembre, ore 15.00 – Monza-Como (DAZN)
- 5 dicembre, ore 18.00 – Frosinone-Inter (DAZN)
- 5 dicembre, ore 20.45 – Napoli-Lecce (DAZN/Sky)
- 6 dicembre, ore 12.30 – Genoa-Torino (DAZN)
- 6 dicembre, ore 15.00 – Lazio-Atalanta (DAZN)
- 6 dicembre, ore 18.00 – Juventus-Udinese (DAZN/Sky)
- 6 dicembre, ore 20.45 – Milan-Parma (DAZN)
- 7 dicembre, ore 18.30 – Venezia-Sassuolo (DAZN)
- 7 dicembre, ore 20.45 – Fiorentina-Cagliari (DAZN/Sky)
Serie A, anticipi e posticipi della 15ª giornata
- 11 dicembre, ore 20.45 – Udinese-Frosinone (DAZN)
- 12 dicembre, ore 15.00 – Cagliari-Venezia (DAZN)
- 12 dicembre, ore 18.00 – Lecce-Sassuolo (DAZN)
- 12 dicembre, ore 20.45 – Como-Bologna (DAZN/Sky)
- 13 dicembre, ore 12.30 – Lazio-Roma (DAZN)
- 13 dicembre, ore 15.00 – Inter-Torino (DAZN)
- 13 dicembre, ore 18.00 – Parma-Fiorentina (DAZN/Sky)
- 13 dicembre, ore 20.45 – Napoli-Milan (DAZN)
- 14 dicembre, ore 18.30 – Atalanta-Genoa (DAZN)
- 14 dicembre, ore 20.45 – Juventus-Monza (DAZN/Sky)
Serie A, anticipi e posticipi della 16ª giornata
- 18 dicembre, ore 18.30 – Frosinone-Lazio (DAZN/Sky)
- 18 dicembre, ore 20.45 – Lecce-Inter (DAZN)
- 19 dicembre, ore 15.00 – Sassuolo-Parma (DAZN)
- 19 dicembre, ore 18.00 – Milan-Como (DAZN)
- 19 dicembre, ore 20.45 – Roma-Juventus (DAZN/Sky)
- 20 dicembre, ore 12.30 – Fiorentina-Bologna (DAZN)
- 20 dicembre, ore 15.00 – Torino-Cagliari (DAZN)
- 20 dicembre, ore 15.00 – Venezia-Monza (DAZN)
- 20 dicembre, ore 18.00 – Genoa-Udinese (DAZN/Sky)
- 20 dicembre, ore 20.45 – Atalanta-Napoli (DAZN)
Serie A, anticipi e posticipi della 17ª giornata
- 2 gennaio, ore 12.30 – Cagliari-Genoa (DAZN)
- 2 gennaio, ore 15.00 – Fiorentina-Lazio (DAZN)
- 2 gennaio, ore 15.00 – Torino-Venezia (DAZN/Sky)
- 2 gennaio, ore 18.00 – Roma-Frosinone (DAZN)
- 2 gennaio, ore 20.45 – Monza-Milan (DAZN/Sky)
- 3 gennaio, ore 12.30 – Inter-Sassuolo (DAZN)
- 3 gennaio, ore 15.00 – Como-Lecce (DAZN)
- 3 gennaio, ore 15.00 – Udinese-Atalanta (DAZN)
- 3 gennaio, ore 18.00 – Parma-Napoli (DAZN/Sky)
- 3 gennaio, ore 20.45 – Bologna-Juventus (DAZN)
Serie A, anticipi e posticipi della 18ª giornata
La giornata si svilupperà tra il 5 e il 7 gennaio, con cinque partite concentrate nel giorno dell’Epifania. Tra queste il derby Juventus-Torino e Lazio-Inter in prima serata.
- 5 gennaio, ore 18.30 – Genoa-Monza (DAZN)
- 5 gennaio, ore 18.30 – Venezia-Roma (DAZN/Sky)
- 5 gennaio, ore 20.45 – Milan-Fiorentina (DAZN/Sky)
- 6 gennaio, ore 12.30 – Juventus-Torino (DAZN)
- 6 gennaio, ore 15.00 – Frosinone-Bologna (DAZN/Sky)
- 6 gennaio, ore 15.00 – Lecce-Parma (DAZN)
- 6 gennaio, ore 18.00 – Atalanta-Como (DAZN)
- 6 gennaio, ore 20.45 – Lazio-Inter (DAZN)
- 7 gennaio, ore 18.30 – Sassuolo-Udinese (DAZN)
- 7 gennaio, ore 20.45 – Napoli-Cagliari (DAZN)
Serie A, anticipi e posticipi della 19ª giornata
Il girone d’andata si chiuderà con un fine settimana caratterizzato da Roma-Milan e soprattutto Inter-Juventus, in programma domenica 10 gennaio alle 20.45.
- 9 gennaio, ore 15.00 – Monza-Frosinone (DAZN)
- 9 gennaio, ore 18.00 – Roma-Milan (DAZN)
- 9 gennaio, ore 20.45 – Bologna-Genoa (DAZN/Sky)
- 10 gennaio, ore 12.30 – Como-Lazio (DAZN)
- 10 gennaio, ore 15.00 – Fiorentina-Lecce (DAZN)
- 10 gennaio, ore 15.00 – Parma-Venezia (DAZN)
- 10 gennaio, ore 18.00 – Torino-Atalanta (DAZN/Sky)
- 10 gennaio, ore 20.45 – Inter-Juventus (DAZN)
- 11 gennaio, ore 18.30 – Cagliari-Sassuolo (DAZN)
- 11 gennaio, ore 20.45 – Udinese-Napoli (DAZN/Sky)
La Lega ha inoltre indicato con un asterisco alcune gare – Lazio-Roma, Roma-Juventus, Roma-Milan e Inter-Juventus – il cui slot è stato oggetto della scelta effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi secondo quanto previsto dalle regole di assegnazione.