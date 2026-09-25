La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva dalla 13ª alla 19ª giornata della stagione 2026/27, definendo il calendario fino all’11 gennaio 2027.

Tra gli appuntamenti principali spiccano Lazio-Roma e Napoli-Milan domenica 13 dicembre, Roma-Juventus il 19 dicembre e Atalanta-Napoli il giorno successivo. Dopo Natale, il campionato ripartirà già il 2 gennaio, mentre saranno cinque le sfide in programma all’Epifania, tra cui Juventus-Torino e Lazio-Inter. Il girone di andata si chiuderà poi con due big match: Roma-Milan sabato 9 gennaio e Inter-Juventus domenica 10 alle 20.45.

Di seguito il calendario completo con date, orari e programmazione televisiva comunicato dalla Lega Serie A.