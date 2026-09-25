Riforma del calcio, tra nuovi ricavi, minori costi e risorse redistribuite: l’impatto sui conti dei club

La riforma del calcio italiano entra nel vivo anche sul fronte economico. Il Disegno di Legge n. 1902 di iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, insieme ai provvedimenti abbinati, è al centro dei lavori della 7ª Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, con un pacchetto di misure che interviene su diritti tv, giovani, mercato, sostenibilità e struttura del professionismo.

Nell’ambito del ciclo di confronti avviato dal Senato, Calcio e Finanza è stata l’unica testata giornalistica chiamata a intervenire in questa fase, con il direttore Luciano Mondellini ascoltato dalla Commissione in qualità di esperto.