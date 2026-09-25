Coppa Italia, scendono in campo le big: il programma degli ottavi di finale

La Coppa Italia 2026/27 si appresta a dare il benvenuto alle big di Serie A con l’inizio degli ottavi di finale. Entrano così nel tabellone della coppa nazionale le prime otto squadre che hanno terminato lo scorso campionato nelle prime otto posizioni: Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.
Quest’oggi, la Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari degli ottavi che si alterneranno dal 1° dicembre i campioni in carica dell’Inter che martedì 1° dicembre ospiterà a San Siro il Genoa fino ad arrivare a martedì 26 gennaio quando si terminerà il quadro dei quarti con la vincitrice di Atalanta-Udinese.
Questo il programma completo degli ottavi di finale:
Finito questo turno si procederà con i quarti di finale secondo il tabellone già predisposto a inizio stagione.