Coppa Italia, scendono in campo le big: il programma degli ottavi di finale

La coppa nazionale entra così nella sua fase calda.

Di
Luca Cosentini
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(Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

La Coppa Italia 2026/27 si appresta a dare il benvenuto alle big di Serie A con l’inizio degli ottavi di finale. Entrano così nel tabellone della coppa nazionale le prime otto squadre che hanno terminato lo scorso campionato nelle prime otto posizioni: Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Quest’oggi, la Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari degli ottavi che si alterneranno dal 1° dicembre i campioni in carica dell’Inter che martedì 1° dicembre ospiterà a San Siro il Genoa fino ad arrivare a martedì 26 gennaio quando si terminerà il quadro dei quarti con la vincitrice di Atalanta-Udinese.

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Questo il programma completo degli ottavi di finale:

Finito questo turno si procederà con i quarti di finale secondo il tabellone già predisposto a inizio stagione.

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