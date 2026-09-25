COL Group vanta oltre un secolo di esperienza nella realizzazione di soluzioni tecnologiche destinate alla trasmissione e distribuzione di energia, con una clientela attiva nei settori delle utility, delle energie rinnovabili e dell’industria. Negli ultimi anni il gruppo ha rafforzato la propria presenza nelle infrastrutture energetiche e nell’elettromeccanica, beneficiando della crescente domanda legata alla transizione energetica e alla modernizzazione delle reti.

Oaktree cede COL Group a Eaton per 810 milioni di euro . Il fondo Power Opportunities di Oaktree ha annunciato l’accordo per la vendita dell’azienda attiva nella trasmissione e distribuzione di energia al gruppo statunitense specializzato nella gestione intelligente dell’energia. L’operazione, soggetta alle consuete condizioni di closing e alle autorizzazioni regolamentari, dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2027 . Lincoln International ha agito come financial advisor esclusivo dell’operazione.

Oaktree aveva investito in COL nel 2021, attraverso la strategia Power Opportunities, con l’obiettivo di sostenere la crescita di attività infrastrutturali considerate strategiche per l’elettrificazione e la transizione energetica. Durante il periodo di investimento, il fondo ha accompagnato COL nell’ampliamento dell’offerta e della base clienti, anche attraverso le acquisizioni di TeamWare e IME Group.

La cessione a Eaton punta ora a imprimere un’ulteriore accelerazione alla crescita del gruppo, integrando le tecnologie e le competenze ingegneristiche di COL nella piattaforma europea di distribuzione dell’energia della società statunitense. Uno degli obiettivi è rafforzare la capacità di servire settori caratterizzati da una forte crescita della domanda, tra cui data center, utility e infrastrutture critiche.

«Oaktree è orgogliosa della partnership con COL e la sua famiglia fondatrice, avviata nel 2021, che si basa su un secolo di tradizione ingegneristica per creare un leader di mercato nei prodotti e servizi per le infrastrutture di rete», ha commentato Francesco Giuliani, amministratore delegato di Power Opportunities di Oaktree. «Con un portafoglio più ampio, una copertura geografica più estesa e un team di ingegneri più qualificato, COL è pronta a cogliere lo slancio degli investimenti nella rete elettrica e ha trovato in Eaton il partner perfetto per portare avanti questo percorso».

Soddisfazione anche da parte di Calogero Saeli, amministratore delegato di COL Group, che ha sottolineato il ruolo svolto da Oaktree nel sostenere l’espansione dell’azienda e ha definito l’ingresso in Eaton «una tappa fondamentale nel percorso di crescita di COL Group».