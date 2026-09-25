Lo United a caccia di nuovi ricavi: in vendita le zolle del prato di Old Trafford

Il Manchester United ha messo in vendita alcuni pezzi del terreno di gioco dello stadio Old Trafford al prezzo di 125 sterline ciascuno (intorno a 145 euro, al cambio attuale). La prima tranche è già andata esaurita, per una mossa che ricorda quella portata avanti dalla FIFA con il prato della finale della Coppa del Mondo negli USA e che può attivare una nuova linea di ricavo per i Red Devils.

L’iniziativa è stata promossa dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del club per la stagione 2025/26, che nonostante i ricavi in crescita ha chiuso il settimo bilancio consecutivo in rosso. Come analizzato da Calcio e Finanza, il Manchester United ha chiuso l’esercizio con ricavi record per 677,6 milioni di sterline (788 milioni di eruo), in crescita rispetto ai 666,5 milioni dell’anno precedente, e un utile operativo di 22,6 milioni (26,2 milioni di euro). Il risultato ante imposte resta però negativo, con una perdita di 43 milioni di sterline (50 milioni di euro).