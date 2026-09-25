Malagò incontra il ministro Giorgetti: riunione sul futuro della Federcalcio

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Malagò ha raggiunto Giorgetti nella mattinata di ieri, prima delle 11. L’appuntamento aveva inizialmente al centro alcune questioni relative alla Fondazione Milano Cortina e alla chiusura del dossier olimpico, ma il confronto si è poi allargato alla situazione della FIGC e alle tensioni istituzionali delle ultime settimane.

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha incontrato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti , in un faccia a faccia nel quale, oltre ai dossier legati a Milano Cortina , è stato affrontato anche il tema del possibile commissariamento della Federazione.

Sul tavolo è finito così anche il tema del commissariamento della Federcalcio, ipotesi tornata d’attualità nell’ambito delle verifiche sulla posizione di Malagò e sulla regolarità della sua candidatura alla presidenza federale. Il CONI ha infatti avviato approfondimenti giuridici sulla vicenda, mentre il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha più volte chiesto chiarimenti sul rispetto dei requisiti previsti dalle norme sportive.

Il confronto tra Malagò e Giorgetti si sarebbe concluso in maniera cordiale, pur senza registrare particolari aperture o un avvicinamento sostanziale delle rispettive posizioni. L’incontro assume comunque rilievo dopo mesi nei quali i contatti diretti tra i due erano stati ridotti al minimo.

Malagò arriva a questo passaggio dopo avere incassato nei giorni scorsi il sostegno della Lega Serie A, con il presidente Ezio Simonelli che ha ribadito la fiducia nei suoi confronti e ricordato come fosse stato scelto dalla larga maggioranza dei club al momento dell’elezione.

Quasi nelle stesse ore, anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta si trovava a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. L’appuntamento non era formalmente dedicato alla situazione della FIGC, ma si inserisce in una fase nella quale il calcio italiano sta intensificando il confronto con le istituzioni sul futuro della governance federale.