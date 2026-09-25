La FIGC chiede l'anticipo del mercato invernale al 28 dicembre: serve l'ok della FIFA

Dopo avere anticipato di un giorno l’inizio della finestra estiva di calciomercato 2026 – fissandolo al 29 giugno –, la Lega Calcio Serie A, di comune accordo con Lega B e Lega Pro, ha inoltrato una richiesta ufficiale al Consiglio FIGC per anticipare di alcuni giorni anche l’apertura della sessione invernale di questa stagione, portandola dal 1° gennaio al 28 dicembre 2026.
Il Consiglio federale, riunitosi oggi a Roma, ha dato il proprio via libera alla richiesta. Per rendere effettiva la modifica sarà però necessario attendere l’autorizzazione della FIFA, alla quale la FIGC trasmetterà la proposta. Non dovrebbe invece cambiare la data di chiusura della finestra invernale, che rimarrà fissata al 2 febbraio 2027.
Perché il mercato invernale potrebbe iniziare il 28 dicembre
Alla base della richiesta c’è una motivazione soprattutto contabile, analoga a quella che aveva portato la Serie A ad anticipare l’apertura della finestra estiva al 29 giugno. In quel caso l’obiettivo era consentire ai club che chiudono il bilancio al 30 giugno di perfezionare formalmente eventuali cessioni prima della fine dell’esercizio, potendo così contabilizzarne con maggiore certezza gli effetti economici, comprese eventuali plusvalenze.
Negli anni precedenti, infatti, le società che avevano necessità di chiudere operazioni entro il 30 giugno potevano arrivare alla firma di contratti preliminari vincolanti, rinviando però il deposito formale del trasferimento all’apertura ufficiale del mercato. Una situazione che creava un disallineamento: dal punto di vista economico l’operazione poteva essere già considerata definita, mentre sul piano sportivo il trasferimento non risultava ancora perfezionato. L’apertura anticipata della sessione estiva ha consentito invece di completare nello stesso momento entrambi i passaggi.
La richiesta per il mercato invernale segue la medesima logica, ma riguarda questa volta le società che adottano l’anno solare come esercizio contabile e chiudono quindi il bilancio al 31 dicembre. Se la FIFA concedesse il via libera all’apertura dal 28 dicembre, questi club avrebbero alcuni giorni per concludere e depositare ufficialmente eventuali cessioni entro la fine dell’esercizio 2026.
Si tratta di una platea minoritaria rispetto alle società che chiudono i conti al 30 giugno, ma per questi club l’anticipo avrebbe lo stesso vantaggio già introdotto in estate: eliminare la zona grigia tra accordo economico e perfezionamento sportivo del trasferimento, garantendo maggiore certezza sulla competenza contabile delle operazioni.
La modifica rappresenterebbe inoltre un cambiamento rispetto al calendario inizialmente approvato dalla FIGC ad aprile, che prevedeva per Serie A, B e C una sessione invernale dal 2 gennaio al 1° febbraio 2027. Ora la parola passa alla FIFA: soltanto con il via libera dell’organismo internazionale l’apertura del mercato potrà essere ufficialmente anticipata al 28 dicembre 2026.