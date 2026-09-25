Su Sportitalia le qualificazioni alla Coppa d'Africa: questa sera Marocco-Gabon

Ritornano su Sportitalia le qualificazioni alla Coppa d’Africa. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda. Si tratta di un’edizione particolare, l’ultima prima di un grande cambiamento. La CAF (Confederazione Africana di Calcio) ha infatti annunciato che questa edizione sarà l’ultima a cadenza biennale, prima del passaggio a 4 anni.

L’ultima edizione della manifestazione si è conclusa nel gennaio 2026 con la finale tra Marocco e Senegal che ha avuto uno strascico giudiziario. Il Senegal si impose sul campo, ma successivamente la Confederazione africana assegnò il titolo al Marocco, sanzionando la protesta della nazionale senegalese, che aveva abbandonato temporaneamente il terreno di gioco dopo la concessione di un calcio di rigore agli avversari. Le due Nazionali sono ancora in attesa di un giudizio dal TAS di Losanna.