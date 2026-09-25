Su Sportitalia le qualificazioni alla Coppa d'Africa: questa sera Marocco-Gabon

Ritornano su Sportitalia le qualificazioni alla Coppa d’Africa. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda. Si tratta di un’edizione particolare, l’ultima prima di un grande cambiamento. La CAF (Confederazione Africana di Calcio) ha infatti annunciato che questa edizione sarà l’ultima a cadenza biennale, prima del passaggio a 4 anni.
L’ultima edizione della manifestazione si è conclusa nel gennaio 2026 con la finale tra Marocco e Senegal che ha avuto uno strascico giudiziario. Il Senegal si impose sul campo, ma successivamente la Confederazione africana assegnò il titolo al Marocco, sanzionando la protesta della nazionale senegalese, che aveva abbandonato temporaneamente il terreno di gioco dopo la concessione di un calcio di rigore agli avversari. Le due Nazionali sono ancora in attesa di un giudizio dal TAS di Losanna.
Nel frattempo, si parte in direzione della nuova edizione e iniziano oggi venerdì 25 settembre le qualificazioni al torneo, che saranno visibili in esclusiva su Sportitalia (in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre). Il programma si apre alle 18:00 con la sfida tra Nigeria e Madagascar, prima di proseguire alle 21:00 con Marocco-Gabon.
Le partite di oggi, venerdì 25 settembre
Ecco il programma degli incontri trasmessi oggi:
- Ore 18:00 – Nigeria-Madagascar
- Ore 21:00 – Marocco-Gabon
La Coppa d’Africa si conferma quindi un appuntamento ormai consolidato su Sportitalia, che da diversi anni trasmette le qualificazioni alla competizione, portando il calcio africano in chiaro al pubblico italiano.