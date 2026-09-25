Dove vedere Marocco Gabon tv streaming: guarda la partita in diretta

Come sempre sono 54 le nazionali, divise in 12 gironi da quattro, che si affrontano per conquistare un pass per il torneo continentale che si giocherà in Kenya, Tanzania e Uganda che si giocherà nella prossima estate per l’ultima edizione che si terrà in un anno dispari.

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Dove vedere Marocco Gabon tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli

Marocco-Gabon, match valido per la prima giornata del girone per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027, si terrà nel campo dello Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, venerdì 25 ottobre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00 italiane. Le due squadre sono state inserite nel girone A. Bisogna ricordare come a qualificarsi le prime due di ogni girone.

Le migliori partite delle qualificazioni africane per i Mondiali 2026 saranno visibili in chiaro in Italia su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming su app e sito ufficiale della tv di Michele Criscitiello.