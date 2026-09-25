Debiti e plusvalenze: la UEFA lancia l’allarme sul mercato inglese

Il mercato dei trasferimenti continua a crescere, ma l’analisi della finestra estiva di calciomercato evidenzia una serie di tendenze che sollevano preoccupazioni dal punto di vista finanziario. È quanto emerge dall’ultimo report della UEFA “The European Club Talent and Competition Landscape”, all’interno del quale Andrea Traverso, Executive Director Finance, Financial Sustainability & Research, sottolinea i potenziali rischi delle operazioni sempre più onerose portate a termine specialmente all’interno della Premier League inglese.

Il tema era stato sollevato e analizzato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, e ora è la stessa UEFA ad accendere un faro su cifre dei trasferimenti che sono nettamente più alte rispetto a quelle degli altri campionati europei. Nel dettaglio, come emerge dallo studio della Federcalcio europea, i club inglesi sono stati coinvolti in oltre il 60% delle operazioni di mercato e hanno pagato in media circa 24 milioni di euro per ogni giocatore acquistato, contro i circa 5 milioni degli altri principali campionati europei, quasi cinque volte tanto.