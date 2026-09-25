Il Manchester City è stato giudicato colpevole per quasi tutte le violazioni contestate dalla Premier League nell’ambito del lungo procedimento sulle presunte irregolarità finanziarie del club. Secondo quanto riportato da The Athletic, che cita fonti informate sulla vicenda e rimaste anonime perché non autorizzate a parlarne pubblicamente, il City sarebbe stato riconosciuto responsabile su 114 delle 115 accuse.

Le sanzioni non sono ancora state determinate e, sempre secondo il quotidiano britannico, tutte le possibilità previste dal regolamento restano sul tavolo. Il Manchester City dovrebbe inoltre presentare ricorso contro la decisione.

Un portavoce del club ha spiegato a The Athletic che «il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi ancora da completare e soggetti a stretta riservatezza». Il City ha ribadito quindi la posizione già espressa nel febbraio 2023, quando aveva accolto con sorpresa le accuse e sostenuto di disporre di un «corpo completo di prove inconfutabili» a sostegno della propria posizione.

«Il club ha rispettato diligentemente il giusto processo per otto anni, sulla base dell’aspettativa che il consiglio e l’esecutivo della Premier League agissero come regolatore indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte», ha aggiunto il portavoce.