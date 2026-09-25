Il dato generale comprende campionati professionistici maschili e femminili, coppe nazionali, competizioni UEFA per club e partite delle Nazionali. Concentrandosi sul calcio maschile per club, la UEFA ha inoltre ricostruito il peso dei singoli Paesi sommando massima serie, campionati professionistici inferiori, coppe nazionali e competizioni UEFA .

Continua a crescere il pubblico negli stadi europei. Nel corso della stagione 2025/26 sono stati 242 milioni gli spettatori complessivi del calcio europeo, un nuovo massimo che consente al continente di aggiornare il proprio record per il quarto anno consecutivo . È quanto emerge dal report UEFA “The European Club Talent and Competition Landscape”, che fotografa l’affluenza negli stadi delle federazioni europee.

Spettatori in Europa 2025/26 – Italia quarta per presenze complessive

In questa graduatoria l’Italia occupa il quarto posto in Europa, con 23,1 milioni di spettatori, in crescita dell’1% rispetto alla stagione precedente. Davanti agli italiani si confermano Inghilterra, Germania e Spagna. Nel dettaglio, il dato italiano comprende 11,4 milioni di spettatori in Serie A, 9,3 milioni nelle categorie professionistiche inferiori, circa 900mila nelle coppe nazionali e 1,5 milioni nelle competizioni UEFA.

La classifica dei primi dieci Paesi per spettatori complessivi nelle competizioni maschili per club è la seguente:

Inghilterra – 48,4 milioni (+1%) Germania – 33,1 milioni (-2%) Spagna – 23,7 milioni (0%) Italia – 23,1 milioni (+1%) Francia – 14,7 milioni (+4%) Paesi Bassi – 9,8 milioni (-2%) Polonia – 6,8 milioni (+9%) Russia – 6,6 milioni (+6%) Scozia – 6,0 milioni (+1%) Portogallo – 5,6 milioni (+3%)

Il primato inglese è particolarmente netto: dei 48,4 milioni complessivi, 15,8 milioni sono legati alla Premier League e ben 26,6 milioni alle categorie inferiori. Complessivamente, nel 2025/26 l’affluenza alle competizioni maschili per club in Europa è cresciuta dell’1%, sostenuta soprattutto dai campionati nazionali, che considerando tutti i livelli della piramide hanno registrato un incremento dell’1,4%.

Spettatori in Europa 2025/26 – Inter sul podio tra le big

Il report permette poi di analizzare il numero di spettatori accumulato dai singoli club nelle partite casalinghe. In questo caso il dato non rappresenta la media per gara, ma la somma delle presenze registrate in campionato, nelle coppe nazionali e nelle competizioni UEFA.

A guidare la graduatoria è il Real Madrid, che nel corso della stagione ha accolto al Bernabeu quasi 1,9 milioni di spettatori. Alle sue spalle il Borussia Dortmund, mentre sul terzo gradino del podio si piazza l’Inter, separata dai tedeschi da appena 57 spettatori.

La top 10 complessiva è:

Real Madrid – 1.891.050 spettatori Borussia Dortmund – 1.866.931 Inter – 1.866.874 Bayern Monaco – 1.866.001 Arsenal – 1.782.027 Liverpool – 1.746.799 Atletico Madrid – 1.739.795 Roma – 1.539.226 Real Betis – 1.524.408 Milan – 1.519.569

Per l’Inter, in particolare, il totale è composto da 1.387.388 spettatori in Serie A, 130.203 nelle coppe nazionali e altri 349.282 nelle competizioni UEFA. In top 10 sono presenti altre due realtà del nostro Paese: la Roma e il Milan, entrambe oltre 1,5 milioni di spettatori.

Nel leggere questa graduatoria va però considerato anche il numero di partite casalinghe disputate. Non tutti i club giocano infatti lo stesso numero di gare: Bundesliga e Premier League, per esempio, hanno strutture differenti e soprattutto il cammino nelle coppe nazionali ed europee può aggiungere o sottrarre diverse partite. Per questo il totale complessivo premia non soltanto gli stadi più capienti e maggiormente riempiti, ma anche le squadre che hanno disputato più incontri interni durante la stagione.