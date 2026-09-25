Eventi sportivi 25 settembre - 1° ottobre: il debutto del Mancini-bis, Inghilterra-Spagna e il sabato di Baku

La sosta per le nazionali svuota i campionati e sposta l’attenzione del calcio europeo sulla Nations League, che per l’Italia riparte stasera all’Olimpico contro il Belgio: è la prima partita del Mancini-bis, tre anni dopo le dimissioni del 2023 e quasi sei mesi dopo la notte di Zenica. Sabato Wembley ospita la rivincita della finale europea fra Inghilterra e Spagna, la Formula 1 anticipa di un giorno la gara di Baku e domenica Montreal assegna la maglia iridata su strada senza il campione uscente. Calcio · Nations League, Lega A, gruppo 1 · venerdì 25 settembre, ore 20.45 · Stadio Olimpico Mancini riparte dal Belgio con nove volti nuovi Il secondo mandato di Roberto Mancini comincia contro una nazionale che ha appena cambiato guida a sua volta: Mark van Bommel ha preso il posto di Rudi Garcia dopo un Mondiale chiuso ai quarti contro la Spagna e ha annunciato un 4-3-3 ad alta intensità. Il ct azzurro ha chiamato 34 giocatori, nove mai convocati prima fra cui Kayode, Ghilardi, Romano e Sebastiano Esposito, e ha richiamato Fagioli, Zaniolo e Mandragora dopo lunghe assenze. Nel Belgio mancano Courtois, che ha chiesto di saltare la Nations League, e gli infortunati Doku e Trossard; ci sono invece De Bruyne, del Napoli, e Lukaku, passato in estate al Fenerbahçe e ancora indietro di condizione. L’Italia parte davanti: Sisal propone l’Italia a 2.25*, il pareggio a 3.40 e il Belgio a 3.10, AdmiralBet conferma le quote sulla vittoria di una delle due, ma alza l’X a 3.60. Per una squadra rimasta fuori dal terzo Mondiale di fila, partire favorita contro una quartofinalista non era scontato. L’ultimo incrocio all’Olimpico, nell’ottobre 2024 e sempre in Nations League, era finito 2-2.

Calcio · Nations League, Lega A, gruppo 3 · sabato 26 settembre, ore 20.45 · Wembley A Wembley la Spagna campione del mondo ritrova l’Inghilterra Due anni dopo la finale europea di Berlino, vinta 2-1 dagli spagnoli, le due squadre si ritrovano su gradini diversi: la Spagna ha battuto l’Argentina ai supplementari nella finale di East Rutherford, con il gol di Ferran Torres al 106′, mentre l’Inghilterra di Thomas Tuchel si è presa il bronzo con un 6-4 alla Francia. Nella prima lista Luis de la Fuente aveva confermato 22 campioni del mondo, poi ha perso Pedro Porro, sostituito da Fresneda; Tuchel perde invece Rice, Palmer, Rashford, Mainoo e Livramento, e ha chiamato Garner e Gibbs-White. In un’intervista pubblicata dalla UEFA il ct spagnolo ha descritto l’Inghilterra come una nazionale forte quanto la sua. La Spagna parte favorita: GoldBet la vede a 2.30, il pareggio a 3.40 e i padroni di casa a 3.10, Betsson resta su valori pressoché simili con gli ospiti a 2.29. Sul listino di GoldBet fra i due segni corrono otto decimi a favore degli ospiti, un margine largo per una trasferta a Wembley, ma con il Goal (entrambe a segno) sotto 1.70 il mercato si aspetta comunque una partita aperta. Calcio · Nations League, Lega A, gruppo 1 · lunedì 28 settembre, ore 20.45 · Bursa A Bursa la Turchia di Montella senza Calhanoglu e Yildiz Da Roma gli azzurri volano poi in Anatolia, dove li aspetta una squadra uscita dal Mondiale nel modo più amaro: sconfitte con Australia e Paraguay, nessun gol segnato e sessantacinque tiri in due partite, il dato che lo stesso Vincenzo Montella aveva citato a caldo. Il tecnico italiano è rimasto in panchina e arriva alla sfida senza i suoi due giocatori più attesi: Calhanoglu è fermo per un problema all’adduttore, Kenan Yildiz non è in lista. L’unico convocato dalla Serie A è Zeki Çelik, e stasera, in contemporanea con gli azzurri, la Turchia ospita la Francia a Izmit. Con il primo turno ancora da giocare, Planetwin365, fra i primi a quotarla, apre l’Italia a 2.45, il pareggio a 3.35 e i turchi a 2.75. È una forbice che può cambiare già da sabato mattina, perché i risultati di Roma e Izmit ridisegneranno il girone prima della partenza per Bursa. Fra i siti autorizzati, intanto, la ricarica minima per aprire un conto non è uguale per tutti, e c’è chi ammette un deposito minimo da 5 euro.