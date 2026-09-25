Eventi sportivi 25 settembre - 1° ottobre: il debutto del Mancini-bis, Inghilterra-Spagna e il sabato di Baku

La sosta per le nazionali svuota i campionati e sposta l’attenzione del calcio europeo sulla Nations League, che per l’Italia riparte stasera all’Olimpico contro il Belgio: è la prima partita del Mancini-bis, tre anni dopo le dimissioni del 2023 e quasi sei mesi dopo la notte di Zenica. Sabato Wembley ospita la rivincita della finale europea fra Inghilterra e Spagna, la Formula 1 anticipa di un giorno la gara di Baku e domenica Montreal assegna la maglia iridata su strada senza il campione uscente.
Calcio · Nations League, Lega A, gruppo 1 · venerdì 25 settembre, ore 20.45 · Stadio Olimpico
Mancini riparte dal Belgio con nove volti nuovi
Il secondo mandato di Roberto Mancini comincia contro una nazionale che ha appena cambiato guida a sua volta: Mark van Bommel ha preso il posto di Rudi Garcia dopo un Mondiale chiuso ai quarti contro la Spagna e ha annunciato un 4-3-3 ad alta intensità. Il ct azzurro ha chiamato 34 giocatori, nove mai convocati prima fra cui Kayode, Ghilardi, Romano e Sebastiano Esposito, e ha richiamato Fagioli, Zaniolo e Mandragora dopo lunghe assenze. Nel Belgio mancano Courtois, che ha chiesto di saltare la Nations League, e gli infortunati Doku e Trossard; ci sono invece De Bruyne, del Napoli, e Lukaku, passato in estate al Fenerbahçe e ancora indietro di condizione.
L’Italia parte davanti: Sisal propone l’Italia a 2.25*, il pareggio a 3.40 e il Belgio a 3.10, AdmiralBet conferma le quote sulla vittoria di una delle due, ma alza l’X a 3.60. Per una squadra rimasta fuori dal terzo Mondiale di fila, partire favorita contro una quartofinalista non era scontato. L’ultimo incrocio all’Olimpico, nell’ottobre 2024 e sempre in Nations League, era finito 2-2.
Calcio · Nations League, Lega A, gruppo 3 · sabato 26 settembre, ore 20.45 · Wembley
A Wembley la Spagna campione del mondo ritrova l’Inghilterra
Due anni dopo la finale europea di Berlino, vinta 2-1 dagli spagnoli, le due squadre si ritrovano su gradini diversi: la Spagna ha battuto l’Argentina ai supplementari nella finale di East Rutherford, con il gol di Ferran Torres al 106′, mentre l’Inghilterra di Thomas Tuchel si è presa il bronzo con un 6-4 alla Francia. Nella prima lista Luis de la Fuente aveva confermato 22 campioni del mondo, poi ha perso Pedro Porro, sostituito da Fresneda; Tuchel perde invece Rice, Palmer, Rashford, Mainoo e Livramento, e ha chiamato Garner e Gibbs-White. In un’intervista pubblicata dalla UEFA il ct spagnolo ha descritto l’Inghilterra come una nazionale forte quanto la sua.
La Spagna parte favorita: GoldBet la vede a 2.30, il pareggio a 3.40 e i padroni di casa a 3.10, Betsson resta su valori pressoché simili con gli ospiti a 2.29. Sul listino di GoldBet fra i due segni corrono otto decimi a favore degli ospiti, un margine largo per una trasferta a Wembley, ma con il Goal (entrambe a segno) sotto 1.70 il mercato si aspetta comunque una partita aperta.
Calcio · Nations League, Lega A, gruppo 1 · lunedì 28 settembre, ore 20.45 · Bursa
A Bursa la Turchia di Montella senza Calhanoglu e Yildiz
Da Roma gli azzurri volano poi in Anatolia, dove li aspetta una squadra uscita dal Mondiale nel modo più amaro: sconfitte con Australia e Paraguay, nessun gol segnato e sessantacinque tiri in due partite, il dato che lo stesso Vincenzo Montella aveva citato a caldo. Il tecnico italiano è rimasto in panchina e arriva alla sfida senza i suoi due giocatori più attesi: Calhanoglu è fermo per un problema all’adduttore, Kenan Yildiz non è in lista. L’unico convocato dalla Serie A è Zeki Çelik, e stasera, in contemporanea con gli azzurri, la Turchia ospita la Francia a Izmit.
Con il primo turno ancora da giocare, Planetwin365, fra i primi a quotarla, apre l’Italia a 2.45, il pareggio a 3.35 e i turchi a 2.75. È una forbice che può cambiare già da sabato mattina, perché i risultati di Roma e Izmit ridisegneranno il girone prima della partenza per Bursa. Fra i siti autorizzati, intanto, la ricarica minima per aprire un conto non è uguale per tutti, e c’è chi ammette un deposito minimo da 5 euro.
La Nations League fa incassare anche i club: 4mila euro a partita per ogni giocatore
Formula 1 · Gran Premio dell’Azerbaigian · sabato 26 settembre, ore 13 · Baku
Antonelli porta a Baku 81 punti di margine
La gara si corre di sabato perché domenica 27 l’Azerbaigian celebra il Giorno della Memoria per i caduti della seconda guerra del Nagorno-Karabakh, e le qualifiche sono anticipate a oggi alle 14. Kimi Antonelli arriva da due vittorie consecutive, Monza e Madrid, e comanda con 81 punti su Russell e 101 su Hamilton, come riporta la classifica piloti aggiornata. Nelle libere di giovedì il bolognese ha perso metà sessione per un guasto all’impianto idraulico, mentre il compagno di squadra ha chiuso davanti a tutti anche la seconda.
Sul vincitore della gara, prima delle qualifiche, SNAI dà Antonelli a 2.00, Russell a 4.50 e Norris a 5.00, con Verstappen fermo a 7.50. Più “prudente” Eurobet, che porta l’italiano a 2.50 e il britannico in Mercedes più vicino, a 3.50. Baku, del resto, premia di rado chi parte in testa: nelle nove gare disputate qui nessuno ha vinto due anni di fila e solo un vincitore su tre è scattato dalla pole. Con i muretti a pochi centimetri e le safety car frequenti la classifica può rovesciarsi in un giro, e dove l’operatore offre il cash out anche sulla Formula 1 c’è chi preferisce incassare prima della bandiera a scacchi.
Ciclismo · Mondiali su strada, prova in linea élite maschile · domenica 27 settembre, ore 15 · Montreal
Senza Pogacar si apre la corsa alla maglia iridata
Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, non sarà al via: la caduta nell’ottava tappa della Vuelta gli ha lasciato una commozione cerebrale, una frattura vertebrale e una frattura scomposta della clavicola sinistra, già operata. Il percorso misura 273,7 chilometri con 3.803 metri di dislivello, da Brossard a Montreal, e chiude con dodici giri del Mont-Royal, 13,4 chilometri a tornata con la Voie Camillien-Houde (2,3 chilometri al 6,2% secondo la federazione canadese) come salita di riferimento. Sabato, sullo stesso circuito, le donne corrono 180,4 chilometri con Elisa Longo Borghini fra le candidate al titolo.
Domenica scorsa Remco Evenepoel ha vinto la cronometro con 57 secondi su Filippo Ganna, e il belga resta il primo nome anche qui: Sportium lo propone a 3.00, con Seixas e Del Toro a seguire a 5.00, Mathieu van der Poel, iridato nel 2023, a 6.00, e Wout van Aert a 8.00. L’Italia parte da outsider con Ciccone e Pellizzari, più Lorenzo Mark Finn, iridato under 23 nel 2025. La corsa si chiude domenica in serata, ora italiana. Il prelievo di un’eventuale vincita è un passaggio successivo, legato ai tempi di approvazione dell’operatore e al metodo scelto: sui siti che accettano PayPal anche per i prelievi l’accredito arriva di solito prima che con il bonifico.
Focus: un girone con Francia e Belgio per ripartire
Il gruppo 1 della Lega A mette l’Italia con la Francia di Zinédine Zidane, il Belgio e la Turchia, e promuove ai quarti di marzo 2027 le prime due. Questa sosta ne concentra quattro giornate su sei: dopo Belgio e Turchia arrivano Francia-Italia il 2 ottobre a Saint-Denis e il ritorno con i turchi il 5 al Dall’Ara: un calendario così compresso obbliga Mancini ad attingere alla lista lunga. Lunedì, alla stessa ora di Bursa, Belgio-Francia a Bruxelles dice già molto su chi si prenderà i due posti.
Sul vincitore della competizione il listino parte dai campioni del mondo: GoldBet mette Spagna e Francia a 4.00, Inghilterra e Germania a 6.00, e Portogallo a 9.00. Gli azzurri restano fermi a 35.00, lontani dalle principali candidate al titolo e con una scarsa fiducia da parte dei bookmaker. Per accorciare la distanza servirà un risultato contro una delle due grandi del girone, il Belgio stasera o la Francia fra una settimana.
Da Assago a Pechino, la settimana si chiude senza campionato
La pallavolo chiude gli Europei a Milano senza l’Italia, eliminata ai quarti dalla Finlandia al tie-break: oggi all’Unipol Forum si giocano Slovenia-Polonia alle 17 e Finlandia-Francia alle 21.05, domani le finali. Poi l’attenzione si sposta in Asia: Jannik Sinner, che non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio per il problema al ginocchio, è nella lista d’ingresso del China Open che parte il 30 settembre, e a Pechino gli organizzatori si dicono fiduciosi sul suo rientro. Carlos Alcaraz, nella stessa settimana, ha scelto Tokyo.
*Quote soggette a variazioni.