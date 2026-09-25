L'effetto della maxi pausa Nazionali: boom di amichevoli per le squadre di Serie A

Considerando una finestra così ampia, sono diversi i tecnici ad aver concesso giorni di riposo ai calciatori non convocati dalle rappresentative, ma il lavoro non può certo fermarsi. Lo spazio in calendario diventa così l’occasione per programmare amichevoli utili a non far perdere il ritmo partita ai giocatori rimasti in Italia. Sono nove gli appuntamenti di questo tipo già in programma tra il 26 settembre e il 3 ottobre , con diverse squadre di Serie A impegnate contro avversarie italiane e internazionali.

Per la prima volta la sosta per le Nazionali metterà in pausa la Serie A per tre settimane: una maxi sosta introdotta a partire da questa stagione e che ha modificato il calendario internazionale. Gli allenatori del massimo campionato italiano si devono quindi confrontare con una assoluta novità, avendo tra l’altro rose ridotte all’osso per un periodo abbastanza lungo ancora in una fase iniziale della stagione.

Dalla Juve al Milan, passando per Fiorentina, Lazio e Monza

In queste settimane di sosta, il Monza sarà assoluto protagonista. Infatti, la squadra di Juric sarà impegnata in un doppio appuntamento: sabato 26 settembre alle 12.00 i biancorossi affronteranno la Cremonese al centro sportivo di Monzello. La partita si disputerà a porte chiuse. Sarà in Francia invece la seconda amichevole contro il Brest allo Stade Francis-Le Blé in programma sabato 3 ottobre alle 18.00.

Ma anche squadre impegnate nelle competizioni europee come Juventus e Milan hanno fissato una amichevole per i giocatori, pochi, che non sono impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri scenderanno in campo allo Juventus Training Center contro la Cremonese venerdì 2 ottobre alle 12.30. Un’ora prima, alle 11.30 a Milanello la squadra di Amorim ha in programma un test contro il Padova (test al momento non confermato ufficialmente dai due club). In serata, alle 18.00 toccherà al Genoa al Rapid-Giulești Stadium di Bucarest, i rossoblù affronteranno il Rapid Bucarest in un altro test internazionale (l’altra squadra di proprietà dell’imprenditore Dan Sucu).

Alle 17.30, a Stettino, scenderà in campo anche l’Udinese. I friulani affronteranno il Pogon Szczecin in un’amichevole dal significato benefico: l’incontro è stato organizzato per raccogliere sostegno a favore dell’ex calciatore e allenatore polacco Robert Dymkowski e chissà che non possa coincidere con l’esordio del nuovo acquisto David Alaba.