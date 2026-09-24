La Serie A conferma il sostegno a Malagò per la presidenza della FIGC

«Siamo sempre al suo fianco, con coerenza», ha spiegato Simonelli, sottolineando che Malagò «è stato individuato come la prima persona per risollevare il calcio italiano» e ricordando che 19 club su 20 avevano inizialmente sostenuto la sua candidatura, alla quale si erano poi aggiunte altre componenti del sistema calcistico. Già dopo l’elezione del 22 giugno Simonelli aveva espresso, a nome della Lega, «piena fiducia» nei confronti del nuovo presidente federale.

La Lega Serie A conferma il proprio sostegno a Giovanni Malagò alla guida della FIGC . Una presa di posizione arrivata mentre resta aperta la vicenda legata al mancato tesseramento dell’ex presidente del CONI al momento della candidatura alle elezioni federali dello scorso giugno. A ribadire la posizione dei club è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli , ricordando come Malagò fosse stato indicato fin dall’inizio dalla quasi totalità delle società della massima serie come il profilo sul quale convergere per la presidenza federale.

Malagò: mai percepito un passo indietro della Serie A

Malagò ha accolto positivamente le parole del presidente della Lega, spiegando però di non avere mai avvertito un venir meno dell’appoggio da parte dei club. «Onestamente no», ha risposto alla domanda sull’eventualità che il sostegno della Serie A si fosse indebolito nelle ultime settimane. Secondo Malagò, questa possibilità sarebbe emersa soprattutto «nella testa o nel retroscena di qualcuno».

Tra i presidenti che hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno al numero uno della FIGC c’è anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha difeso Malagò e, nello stesso intervento, ha criticato l’atteggiamento della politica nei confronti del sistema calcistico, sostenendo che qualcuno stia cercando di favorire un cambio al vertice federale. Si tratta di una valutazione espressa da De Laurentiis e non di un elemento accertato.

Sul tavolo resta il caso tesseramento

Il sostegno della Serie A arriva mentre non è ancora terminato l’esame della vicenda relativa al tesseramento di Malagò. Il caso è nato dai ricorsi di Renato Miele e riguarda il fatto che l’attuale presidente federale non fosse tesserato FIGC al momento della presentazione della candidatura.

La Procura federale guidata da Giuseppe Chinè aveva proposto l’archiviazione ritenendo che il possesso materiale di una tessera federale non costituisse un requisito necessario per la candidatura. Successivamente il procuratore generale dello Sport Ugo Taucer ha archiviato il procedimento relativo a Malagò, trasmettendo però gli atti al CONI affinché venisse valutato l’operato della Federazione e il rispetto dei principi relativi ai requisiti di candidabilità ed eleggibilità.