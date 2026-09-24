Il Comune pronto a pubblicare il bando di gara per il nuovo stadio del Cagliari

Il Progetto del nuovo stadio Gigi Riva di Cagliari ha superato l’ultimo passaggio tecnico. Il Comune è pronto a pubblicare entro la settimana il bando di gara internazionale per la realizzazione dell’impianto.
Gli operatori interessati avranno 90 giorni per presentare la propria candidatura. I lavori dovrebbero partire a marzo 2027, con l’obiettivo di completare il nuovo stadio nei primi mesi del 2030, in tempo per UEFA EURO 2032, torneo che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia.
Il nuovo stadio, nel quartiere Sant’Elia
Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo stadio sorgerà nel quartiere Sant’Elia, con l’obbiettivo non solo di costruire un nuovo impianto ma anche di riqualificare la zona, attualmente degradata. La capienza prevista è di 30mila spettatori, numero minimo di posti che la UEFA richiede per gli Europei. Il progetto non prevede però una struttura pensata solo per eventi calcistici, ma anche concerti, congressi ed eventi culturali. All’interno sono previsti un hotel da 122 camere, sale per convegni, un museo dedicato al Cagliari, spazi commerciali e un centro benessere.
L’investimento ovviamente non è economico. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 218 milioni di euro. La copertura finanziaria prevede 60 milioni di contributo pubblico, di cui 50 milioni della Regione e 10 milioni del Comune, e 60 milioni di investimento privato. Quest’ultimo sarà sostenuto da una società composta da Cagliari Calcio (60%) e Costim (40%). La parte restante del finanziamento sarà reperita attraverso il sistema bancario.
Chiunque vinca la gara d’appalto dovrà però dare in uso l’impianto al Cagliari durante le gare di campionato. Il club parteciperà alla procedura attraverso la società che sarà costituita insieme a Costim.
La candidatura per Euro 2032
L’Italia ospiterà assieme alla Turchia gli Europei nell’estate del 2032, ed entro il 1° ottobre la FIGC dovrà presentare alla UEFA gli stadi eleggibili per ospitare il torneo. La città di Cagliari punta sul nuovo stadio Gigi Riva, ma non è l’unica a voler creare un nuovo impianto in vista del torneo UEFA. Il sindaco Massimo Zedda ha illustrato il progetto al presidente della Figc, Giovanni Malagò, sottolineando anche il ruolo che la riqualificazione potrebbe avere soprattutto in vista di Euro 2032.
«A queste significative opere infrastrutturali dell’area sportivo/residenziale si affiancano importanti investimenti di riqualificazione degli elementi di collegamento diretto ai siti Natura 2000», ha scritto Zedda, facendo riferimento alle aree costiere, alla zona dunale e al Parco Naturale Molentargius-Saline.
Ma il Comune pensa che la città di Cagliari possa avere anche un ruolo nell’organizzazione del torneo e utilizzare l’Anfiteatro per ospitare il sorteggio dei gironi. «Vorrei inoltre candidare la città ad ospitare l’evento di apertura di EURO 2032 in uno dei nostri luoghi iconici, l’Anfiteatro Romano», ha spiegato il sindaco.