Il Comune pronto a pubblicare il bando di gara per il nuovo stadio del Cagliari

Il Progetto del nuovo stadio Gigi Riva di Cagliari ha superato l’ultimo passaggio tecnico. Il Comune è pronto a pubblicare entro la settimana il bando di gara internazionale per la realizzazione dell’impianto.

Il nuovo stadio, nel quartiere Sant’Elia

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo stadio sorgerà nel quartiere Sant’Elia, con l’obbiettivo non solo di costruire un nuovo impianto ma anche di riqualificare la zona, attualmente degradata. La capienza prevista è di 30mila spettatori, numero minimo di posti che la UEFA richiede per gli Europei. Il progetto non prevede però una struttura pensata solo per eventi calcistici, ma anche concerti, congressi ed eventi culturali. All’interno sono previsti un hotel da 122 camere, sale per convegni, un museo dedicato al Cagliari, spazi commerciali e un centro benessere.

L’investimento ovviamente non è economico. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 218 milioni di euro. La copertura finanziaria prevede 60 milioni di contributo pubblico, di cui 50 milioni della Regione e 10 milioni del Comune, e 60 milioni di investimento privato. Quest’ultimo sarà sostenuto da una società composta da Cagliari Calcio (60%) e Costim (40%). La parte restante del finanziamento sarà reperita attraverso il sistema bancario.

Chiunque vinca la gara d’appalto dovrà però dare in uso l’impianto al Cagliari durante le gare di campionato. Il club parteciperà alla procedura attraverso la società che sarà costituita insieme a Costim.