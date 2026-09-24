Il mondo della musica e le aziende spingono per il nuovo stadio del Bologna

Il tempo corre e il termine per completare le candidature degli stadi in vista di EURO 2032 si avvicina sempre di più. Questo è stato, infatti, fissato per il 30 settembre e uno degli impianti che deve ancora regolarizzare la propria posizione è quello pensato dal Bologna con BolognaFiere come nuova casa del club rossoblù di Joey Saputo. Come riporta Il Resto del Carlino, in virtù della scadenza sempre più vicina i rappresentanti di Bologna e BolognaFiere si sono dati appuntamento ai primi giorni della prossima settimana per una decisione finale che porterà alla decisione finale in vista di EURO 2032, per cui serve una accelerata decisa e definitiva. A rendere ancora più importante questa decisione è il contributo governativo da quasi 30 milioni di euro che è garantito ai progetti che presenteranno la propria candidatura completa con tutta la documentazione richiesta per la rassegna continentale che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia.

Proprio i costi sono uno dei nodi del progetto per il nuovo stadio di Bologna. 200 milioni di euro sono già stati garantiti da BolognaFiere, mentre il Bologna coprirebbe le spese relative di uno stadio dedicato solo al calcio. Ma per rendere l’impianto polifunzionale all’interno di un progetto che trasformerebbe la struttura fruibile tanto per fiere quanto per concerti, ci sono da conteggiare costi relativi alla polifunzionalità, come tetto e prato retraibili e che portano l’esborso a crescere di un centinaio di milioni che, con l’eventuale contributo governativo, diventerebbero solamente 70. Avere uno stadio polifunzionale per eventi e concerti, inoltre, sta attirando l’attenzione di imprese e imprenditori, soprattutto nell’ambito musicale. In prima fila, infatti, c’è anche il gruppo di promozione eventi Live Nation, promoter internazionale che ha attualmente in mano anche l’organizzazione di concerti al Dall’Ara. Ma non solo, in corso ci sono anche dei discorsi con aziende che producono e distribuiscono energia che potrebbero occuparsi dell’allestimento degli impianti e forniture del nuovo stadio: se in qualità di sponsor o entrando con quote nella società che gestirà poi il nuovo impianto all’interno della quale ci saranno BolognaFiere e Saputo è uno degli aspetti in via di definizione.