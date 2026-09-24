La Nations League 2026/27 al via: le partite dei primi due turni tra pay-tv e in chiaro

Riparte la Nations League. A partire da questo pomeriggio andrà in scena la quinta edizione del torneo, con l’Italia subito protagonista nel gruppo A1 insieme a Belgio, Francia e Turchia. Gli Azzurri scenderanno in campo per la prima volta venerdì 25 settembre contro il Belgio, una partita importante non solo per avanzare nel torneo, ma anche in vista di EURO 2028.
La manifestazione sarà utile anche in ottica della prossima edizione dei campionati Europei. I risultati della Nations League determineranno infatti le fasce per il sorteggio dei gironi di qualificazione a EURO 2028. Diventa dunque necessario per la nazionale di Roberto Mancini ottenere buoni risultati nel torneo in quanto le quattro vincitrici dei gruppi della Lega A avranno la certezza di essere teste di serie e di disputare un girone da quattro squadre anziché da cinque, con meno partite da giocare e meno rischi.
Quella 2026/27 rappresenta inoltre un’edizione di transizione, in vista della riforma del torneo prevista dal 2028/29, con un nuovo sistema di promozioni e retrocessioni. Non saranno infatti più tutte le ultime dei quattro gironi a retrocedere automaticamente, ma soltanto le due peggiori quarte classificate.
Da Mediaset a Sky: dove vedere la Nations League 2026/27
La nuova edizione sarà visibile in Italia sia su piattaforme a pagamento che in chiaro. Sky detiene i diritti della Nations League e trasmetterà le migliori partite tra le Nazionali straniere nella fase a gironi e tutte le sfide delle Finals, anche in streaming su NOW. La pay-tv di Comcast trasmetterà inoltre alcune partite in chiaro su TV8.
Le partite dell’Italia saranno invece trasmesse in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Anche Mediaset proporrà alcune gare della competizione sui propri canali, in particolare le sfide più avvincenti dei Grupp 3 e 4 della Lega A. Le partite Mediaset saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Ma quali sono le partite delle prime due giornate che saranno visibili per il pubblico italiano? E dove si potranno seguire? Ecco il calendario delle prime due giornate di Nations League, con i rispettivi canali per seguire la competizione.
Calendario Prima Giornata (24 settembre-26 settembre)
Giovedì 24 settembre
- 18.00 – Andorra-Malta: Sky/NOW
- 20.45 – Paesi Bassi-Germania: TV8, Sky/NOW
- 20.45 – Norvegia-Danimarca: Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Austria-Israele; Kosovo-Repubblica d’Irlanda; Liechtenstein-Lituania; Portogallo-Galles; Serbia-Grecia.
Venerdì 25 settembre
- 18.00 – Diretta Gol con: Armenia-Lettonia; Georgia-Irlanda del Nord
- 20.45 – Italia-Belgio: Rai/Rai Play
- 20.45 – Turchia-Francia: Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Ungheria-Ucraina; Montenegro-Cipro; Polonia-Bosnia-Erzegovina; Svezia-Romania
Sabato 26 settembre
- 15.00 – Slovenia-Scozia: Sky/NOW
- 18.00 – Bulgaria-Lussemburgo: Sky/NOW
- 18.00 – Diretta Gol con: Isole Faroe-Kazakistan; Islanda-Estonia; San Marino-Finlandia
- 20.45 – Inghilterra-Spagna: Italia 1/Mediaset Infinity; Sky/NOW
- 20.45 – Repubblica Ceca-Croazia: Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Albania-Bielorussia; Macedonia del Nord-Svizzera; Slovacchia-Moldavia
Calendario Seconda Giornata (27 settembre-29 settembre)
Domenica 27 settembre
- 15.00 – Lituania-Azerbaigian: Sky/NOW
- 18.00 – Serbia-Paesi Bassi: Sky/NOW
- 18.00 – Diretta Gol con: Austria-Kosovo; Danimarca-Galles; Gibilterra-Andorra
- 20.45 – Norvegia-Portogallo: TV8, Sky/NOW
- 20.45 – Germania-Grecia: Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Israele-Repubblica d’Irlanda: Sky/NOW
Lunedì 28 settembre
- 18.00 – Diretta Gol con: Armenia-Montenegro; Georgia-Ucraina; Lettonia-Cipro
- 20.45 – Belgio-Francia: Sky/NOW
- 20.45 – Turchia-Italia: Rai/Rai Play
- 20.45 – Diretta Gol con: Irlanda del Nord-Ungheria; Romania-Bosnia-Erzegovina; Svezia-Polonia
Martedì 29 settembre
- 18.00 – Diretta Gol con: Moldavia-Isole Faroe; Finlandia-Bielorussia
- 20.45 – Repubblica Ceca-Inghilterra: Sky/NOW
- 20.45 – Spagna-Croazia: Canale 20/Mediaset Infinity; Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Bulgaria-Estonia; San Marino-Albania; Scozia-Svizzera; Slovacchia-Kazakistan; Slovenia-Macedonia del Nord