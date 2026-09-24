La Nations League 2026/27 al via: le partite dei primi due turni tra pay-tv e in chiaro

Quella 2026/27 rappresenta inoltre un’edizione di transizione, in vista della riforma del torneo prevista dal 2028/29, con un nuovo sistema di promozioni e retrocessioni. Non saranno infatti più tutte le ultime dei quattro gironi a retrocedere automaticamente, ma soltanto le due peggiori quarte classificate .

La manifestazione sarà utile anche in ottica della prossima edizione dei campionati Europei. I risultati della Nations League determineranno infatti le fasce per il sorteggio dei gironi di qualificazione a EURO 2028. Diventa dunque necessario per la nazionale di Roberto Mancini ottenere buoni risultati nel torneo in quanto le quattro vincitrici dei gruppi della Lega A avranno la certezza di essere teste di serie e di disputare un girone da quattro squadre anziché da cinque, con meno partite da giocare e meno rischi.

Da Mediaset a Sky: dove vedere la Nations League 2026/27

La nuova edizione sarà visibile in Italia sia su piattaforme a pagamento che in chiaro. Sky detiene i diritti della Nations League e trasmetterà le migliori partite tra le Nazionali straniere nella fase a gironi e tutte le sfide delle Finals, anche in streaming su NOW. La pay-tv di Comcast trasmetterà inoltre alcune partite in chiaro su TV8.

Le partite dell’Italia saranno invece trasmesse in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Anche Mediaset proporrà alcune gare della competizione sui propri canali, in particolare le sfide più avvincenti dei Grupp 3 e 4 della Lega A. Le partite Mediaset saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ma quali sono le partite delle prime due giornate che saranno visibili per il pubblico italiano? E dove si potranno seguire? Ecco il calendario delle prime due giornate di Nations League, con i rispettivi canali per seguire la competizione.