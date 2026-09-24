Pirateria, in poco più di due anni oscurati 139mila siti e multati oltre 3mila utenti

Nel periodo tra il 1° febbraio 2024 e il 31 agosto 2026 sono stati oscurati 139.000 siti web. Lo ha riferito nell’Aula della Camera, al question time, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo a un’interrogazione della Lega sulle iniziative adottate per rafforzare l’attività della Guardia di finanza nel contrasto alla pirateria audiovisiva. Il risultato, ha spiegato il ministro, è frutto della collaborazione avviata grazie al protocollo operativo tra Guardia di Finanza, Agcom e Procura della Repubblica.

«Nel medesimo arco temporale – ha dichiarato il ministro – i reparti territoriali del Corpo hanno sanzionato 3.359 utenti che hanno illecitamente fruito di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d’autore, nonché segnalato all’autorità giudiziaria 596 soggetti».