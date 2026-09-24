Messi pronto a dire addio all'Argentina: svelata la maglia speciale dell'ultima partita

Lionel Messi si prepara all’ultimo capitolo della sua straordinaria storia con la Nazionale argentina. Il fuoriclasse vestirà per l’ultima volta la maglia dell’Albiceleste il prossimo 6 ottobre, nella sfida contro il Benin in programma allo stadio Monumental di Buenos Aires, e per l’occasione scenderà in campo con una divisa celebrativa realizzata appositamente da Adidas.
Dopo le prime anticipazioni diffuse nei mesi scorsi da Footy Headlines, sono emerse nuove immagini della speciale “Farewell shirt” dedicata al capitano argentino. Il design abbandona la tradizionale successione di strisce verticali biancocelesti: la maglia presenta infatti una base celeste con un’unica larga fascia bianca centrale, accompagnata da una grafica a raggi ispirata al Sol de Mayo, uno dei simboli nazionali dell’Argentina.
A rendere il modello ancora più riconoscibile sono soprattutto i dettagli dorati. Sul petto, il tradizionale logo tecnico Adidas lascia spazio alla “M” personale di Messi in oro metallizzato, mentre sul lato opposto trova posto lo stemma della federazione argentina con le tre stelle conquistate ai Mondiali. Colletto e bordi delle maniche sono invece scuri, impreziositi da finiture dorate.
Il numero 10 al centro della maglia
Particolare anche il retro della divisa. Il nome MESSI e il numero 10 saranno riprodotti in oro, con il dorsale inserito all’interno di una speciale rappresentazione del Sol de Mayo. Un ulteriore richiamo al simbolo compare inoltre nella parte alta della schiena. La maglia fa parte di una collezione commemorativa più ampia pensata per celebrare l’ultima presenza internazionale del fuoriclasse. La linea comprenderà anche una divisa dedicata al portiere e una speciale maglia pre-partita.
Lo stesso Messi ha mostrato pubblicamente il nuovo modello sui propri canali social, accompagnandolo con un messaggio che richiama esplicitamente la sua ultima apparizione con l’Argentina. La partita contro il Benin diventerà così il momento conclusivo di una carriera internazionale iniziata nel 2005 e durata oltre vent’anni.
Si chiude un’era per l’Argentina
Messi arriverà all’appuntamento dopo avere costruito numeri senza precedenti con la propria Nazionale: 207 presenze e 125 gol, oltre al ruolo da protagonista nella conquista del Mondiale 2022, della Copa América e degli altri successi ottenuti dall’Argentina negli ultimi anni.(Foto: Footy Headlines)
Il Monumental si prepara dunque a trasformarsi nel teatro dell’ultimo saluto del numero 10 all’Albiceleste. Un appuntamento che Adidas e la federazione argentina hanno deciso di accompagnare con una maglia unica, costruita intorno ai simboli della Nazionale e dello stesso Messi e destinata a rappresentare anche commercialmente uno degli ultimi grandi prodotti legati alla sua storia con l’Argentina.