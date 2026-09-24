Messi pronto a dire addio all'Argentina: svelata la maglia speciale dell'ultima partita

A rendere il modello ancora più riconoscibile sono soprattutto i dettagli dorati. Sul petto, il tradizionale logo tecnico Adidas lascia spazio alla “M” personale di Messi in oro metallizzato, mentre sul lato opposto trova posto lo stemma della federazione argentina con le tre stelle conquistate ai Mondiali. Colletto e bordi delle maniche sono invece scuri, impreziositi da finiture dorate.

Il numero 10 al centro della maglia

Particolare anche il retro della divisa. Il nome MESSI e il numero 10 saranno riprodotti in oro, con il dorsale inserito all’interno di una speciale rappresentazione del Sol de Mayo. Un ulteriore richiamo al simbolo compare inoltre nella parte alta della schiena. La maglia fa parte di una collezione commemorativa più ampia pensata per celebrare l’ultima presenza internazionale del fuoriclasse. La linea comprenderà anche una divisa dedicata al portiere e una speciale maglia pre-partita.

Lo stesso Messi ha mostrato pubblicamente il nuovo modello sui propri canali social, accompagnandolo con un messaggio che richiama esplicitamente la sua ultima apparizione con l’Argentina. La partita contro il Benin diventerà così il momento conclusivo di una carriera internazionale iniziata nel 2005 e durata oltre vent’anni.

Si chiude un’era per l’Argentina

Messi arriverà all’appuntamento dopo avere costruito numeri senza precedenti con la propria Nazionale: 207 presenze e 125 gol, oltre al ruolo da protagonista nella conquista del Mondiale 2022, della Copa América e degli altri successi ottenuti dall’Argentina negli ultimi anni. (Foto: Footy Headlines)

Il Monumental si prepara dunque a trasformarsi nel teatro dell’ultimo saluto del numero 10 all’Albiceleste. Un appuntamento che Adidas e la federazione argentina hanno deciso di accompagnare con una maglia unica, costruita intorno ai simboli della Nazionale e dello stesso Messi e destinata a rappresentare anche commercialmente uno degli ultimi grandi prodotti legati alla sua storia con l’Argentina.