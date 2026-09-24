Lotito sui controlli ai club: «Le norme si applicano, ma alcune non favoriscono il mercato»

Per la Lazio è stata un’altra sessione estiva di calciomercato con molte limitazioni che hanno visto la società di Claudio Lotito costretta a rimanere con un saldo positivo fra entrate e uscite per via delle norme attualmente in vigore attualmente in vigore nell’ordinamento sportivo.
Di questo è tornato a parlare il patron, nonché senatore di Forza Italia, Claudio Lotito a margine della presentazione della relazione annuale della commissione indipendente sul controllo dei costi dei club professionistici di calcio e basket. «Le norme bisogna vedere se sono giuste o sbagliate, ma si applicano. Ho rispettato i dettami che mi sono stati dati. Alcune cose non favoriscono il mercato interno. I calciatori in altre leghe possono essere riscattati in qualsiasi momento, noi siamo scienziati e dobbiamo aspettare la sessione di mercato», le parole di Lotito.
«Se un calciatore costa 10 milioni lo paghi 12,2, poi c’è la fideiussione. Un danno. Ecco perché si compra all’estero, dove si anticipa meno cassa – ha continuato Lotito –. Dobbiamo fare norme attuabili e che non creano danni».
In audizione al Senato è intervenuto anche il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli parlando delle riforme dei campionati, sottolineando come le norme UEFA non non tolleri ingerenze degli Stati sul tema: «È vero ma è altrettanto vero, che c’è il modo che il Parlamento fissi un tetto poi lo sport, con le sue strutture, stabilisce come rispettarlo».