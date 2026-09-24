Lotito sui controlli ai club: «Le norme si applicano, ma alcune non favoriscono il mercato»

Per la Lazio è stata un’altra sessione estiva di calciomercato con molte limitazioni che hanno visto la società di Claudio Lotito costretta a rimanere con un saldo positivo fra entrate e uscite per via delle norme attualmente in vigore attualmente in vigore nell’ordinamento sportivo.

Di questo è tornato a parlare il patron, nonché senatore di Forza Italia, Claudio Lotito a margine della presentazione della relazione annuale della commissione indipendente sul controllo dei costi dei club professionistici di calcio e basket. «Le norme bisogna vedere se sono giuste o sbagliate, ma si applicano. Ho rispettato i dettami che mi sono stati dati. Alcune cose non favoriscono il mercato interno. I calciatori in altre leghe possono essere riscattati in qualsiasi momento, noi siamo scienziati e dobbiamo aspettare la sessione di mercato», le parole di Lotito.