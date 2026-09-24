Dai diritti tv agli Under 23: gli effetti economici della riforma del calcio italiano sui club

Un intervento governativo che si pone l’obiettivo di ridisegnare alcuni degli equilibri economici e regolamentari del calcio italiano. E’ sulla base di questi presupposti che l’esecutivo è al lavoro sul Disegno Di Legge n. 1902, “Disposizioni in materia di sistema calcistico italiano”, discusso insieme ad altri disegni di legge abbinati presso la 7ª Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport.

Il provvedimento interviene su diversi fronti: dai criteri di distribuzione dei diritti televisivi della Serie A alle nuove risorse legate alle scommesse e al contrasto alla pirateria, passando per le agevolazioni sui giovani, il mercato dei calciatori, le commissioni degli agenti, le garanzie sui trasferimenti e il numero complessivo delle società professionistiche.

Proprio per approfondire gli effetti economici delle nuove disposizioni, nelle ultime settimane il Senato ha avviato un ciclo di audizioni con rappresentanti e specialisti del settore. In questo contesto, Calcio e Finanza è stata l’unica testata giornalistica chiamata a intervenire in questa fase di confronto, con il direttore Luciano Mondellini audito nella giornata di ieri dalla 7ª Commissione in qualità di esperto.