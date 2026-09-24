Dove vedere Tunisia Uganda tv streaming: guarda la partita in diretta

Come sempre sono 54 le nazionali, divise in 12 gironi da quattro, che si affrontano per conquistare un pass per il torneo continentale che si giocherà in Kenya, Tanzania e Uganda che si giocherà nella prossima estate per l’ultima edizione che si terrà in un anno dispari.

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Dove vedere Tunisia Uganda tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli

Tunisia-Uganda, match valido per la prima giornata del girone per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027, si terrà nel campo dello Stade Olympique Hammadi Agrebi di Radès, giovedì 24 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00 italiane. Le due squadre sono state inserite nel girone H. Bisogna ricordare come a qualificarsi le prime due di ogni girone.

Le qualificazioni africane per i Mondiali 2026 non saranno visibili in nessun modo, né in tv e nemmeno in streaming, in Italia. Infatti, il calcio africano per nazionali non è più visibile nemmeno su FIFA+, piattaforma che è passata integralmente su DAZN.