Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Serbia Grecia tv streaming , gara della prima giornata della UEFA Nations League 2026/27.

Dove vedere Serbia Grecia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Serbia-Grecia, match valido per la prima giornata della UEFA Nations League 2026/27, si terrà allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado, il 24 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida sarà visibile per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Infatti, a trasmettere questa edizione della Nations League sarà la pay tv di Comcast, con il relativo servizio streaming Sky Go e la piattaforma satellite NOW. In particolare Serbia-Grecia sarà possibile seguirla su Sky Sport Calcio su diretta gol.