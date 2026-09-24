Dove vedere Olanda Germania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Olanda-Germania, match valido per la prima giornata della UEFA Nations League 2026/27, si terrà al Johan Cruijff Arena di Amsterdam, il 24 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida sarà visibile per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche in chiaro su Tv8. Infatti, a trasmettere questa edizione della Nations League sarà la pay tv di Comcast, con il relativo servizio streaming Sky Go e la piattaforma satellite NOW. In particolare Olanda-Germania sarà possibile seguirla su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani.